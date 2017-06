Urmatorul pas este ca demisiile ministrilor sa ajunga la premier, care sa le semneze si sa le transmita Administratiei Prezidentiale.

Componenta Guvernului Grindeanu: Sorin Grindeanu, premier, Sevil Shhaideh, vicepremier si Ministrul Dezvoltarii Regionale, Gratiela Gavrilescu, vicepremier si Ministrul Mediului, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Teodor Melescanu, ministrul de Externe, Gabriel Les, ministrul Apararii, Viorel Stefan, ministrul Apararii, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, Petre Daea, ministrul Agriculturii, Pavel Nastase, ministrul Educatiei, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, Toma Petcu, ministrul Energiei, Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florian Bodog, ministrul Sanatatii, Ioan Vulpescu, ministrul Culturii, Adriana Petcu, ministrul Apelor si Padurilor, Serban Valeca, ministrul Cercetarii, Augustin Jianu, ministrul Comunicatiilor, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, Mircea Dobre, ministrul Turismului, Andreea Pastarnac, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Ana Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Primul care si-a anuntat demisia in mod public a fost ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a facut anuntul pe Facebook.

"Exprimand deplina solidaritate cu membrii Guvernului, am depus demisia mea din demnitatea de Ministru al Justitiei!", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.

Demisiile ministrilor, inregistrate la SGG si la cabinetul premierului

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca, din ce stie, demisiile ministrilor PSD si ALDE au fost deja depuse la Secretariatul General al Guvernului, insa nu toti membrii Cabinetului au facut acest gest, asa cum afirma, miercuri, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

Eu cred ca s-au inregistrat demisiile, nu stiu, nu am aceasta confirmare. Demisiile noastre au ajuns la Secretarul General al Guvernului. (...) Pana cand demisia nu se publica in Monitorul Oficial ocupam inca aceste portofolii, dar trebuie sa avem grija sa nu ne depasim competentele expres prevazute de lege Carmen Dan

Ministrul de Interne a precizat ca, din cate a inteles, "nu toti ministrii au demisionat". "Este un act de decizie al dansilor", a explicat Carmen Dan.

Grindeanu, catre membrii PSD: Sa nu va fie frica sa fiti de partea buna

Premierul Sorin Grindeanu a adresat, joi, pe Facebook, un mesaj catre membrii PSD in care le spune ca nu trebuie sa le fie "frica sa fie de partea buna", multumindu-le lor, dar si romanilor care i-au trimis mesaje, pentru sustinerea aratata.

"Le multumesc primarilor si membrilor PSD care m-au sustinut, dar si romanilor din afara politicii, care mi-au trimis mesaje pe Facebook. Forta Partidului Social Democrat a stat si sta in sutele de mii de membri care ne-au dus spre victorie. Tuturor membrilor acestui partid, le spun: sa nu va fie frica sa fiti de partea buna! Romania are nevoie de stabilitate si de responsabilitate in actul de guvernare!", a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Joi dimineata, cu cateva ore inaintea acestui anunt al demisiei, Tudorel Toader spunea ca se afla in continuare in functie si isi va indeplini obligatiile, insa va respecta deciziile politice si juridice care decurg din retragerea sprijinului politic al Guvernului.

"Inca fac parte dintr-un Guvern, un Guvern care am vazut ca ieri a pierdut sprijinul politc, dar care are inca suportul, sprijinul, juridic. Personal cred ca in momentul in care se retrage sprijinul politic pentru un Guvern in ansamblul lui se retrage implicit sprijinul politic si pentru fiecare membru al Guvernului, chiar daca este membru al unui partid sau altul sau este independent. (...) Sigur, voi respecta deciziile care voi fi luate pe cele doua componente: politica si juridica", spunea Tudorel Toader, potrivit News.ro.

Acesta a contestat evaluarea facuta de liderii PSD si spune ca "obiectivele programului de guvernare sunt pe patru ani, nu pe patru luni".

Am vazut in bilant ca au trecut patru luni si nu am realizat Cartierul Justitei. Pai este un proiect extrem de mare, sunt 11 hectare de teren langa Biblioteca Nationala, trebuie sa facem exproprieri, studii de fezabilitate, proiecte. Acolo vor fi reunite, dupa macheta pe care o am la mine in birou, CSM, ICCJ, Ministerul Justitiei, Parchetul General, toate instantele. Ori sa spui cuiva ca in patru luni nu a facut un cartier pe 11 hectare, bag seama ca eu vorbesc despre altceva. Raportati-va la programul de guvernare Tudorel Toader

El a afirmat ca obiectivele programului de guvernare sunt pe patru ani, nu pe patru luni si ca nu este de acord cu evaluarea prezentata de PSD. "Ati citit raportul, obiectivele de la justitie? Sunt obiectivele programului de guvernare pe patru ani, nu pe patru luni”, a subliniat ministrul.

Ministrul Justitiei a mai adaugat ca "nu face parte din nicio tabara", intrebat daca il sustine pe Liviu Dragnea sau pe Sorin Grindeanu.

Situatia fara precedent creata in interiorul PSD a generat, practic, o opozitie in coalitia de guvernare si l-a determinat pe Sorin Grindeanu sa adopte o pozitie care a castigat simpatia chiar celor care ii cereau demisia in strada, in urma cu cateva luni. Premierul nu isi da demisia, cel putin pana cand nu va avea garantii ca presedintele va numi un nou premier PSD, ba chiar face dezvaluiri si declaratii care arunca in aer scena politica.

