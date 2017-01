O analiza realizata de Imobiliare.ro arata ca in 2016 pretentiile vanzatorilor de locuinte au revenit pe un curs clar ascendent. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national (noi si vechi) s-a majorat cu 10,7% pe parcursul ultimelor 12 luni, de la 951 de euro pe metru patrat util la finele lui 2015, pana la 1.053 de euro pe metru patrat in decembrie 2016. In mod interesant, o "radiografie" a distributiei cererii in functie de pret indica si o majorare a puterii de cumparare a populatiei.