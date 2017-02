Imobilul a fost cumparat de o firma care are capital integral romanesc si care activeaza in domeniul serviciilor de logistica, iar tranzactia a fost intermediata de ESOP Consulting.

„In ultimele 12 luni am observat un interes crescut din partea investitorilor romani si straini pentru achizitia de cladiri noi de birouri de talie mica si medie, situate in zonele ultracentrale sau de centru-nord ale Bucurestiului, in contextul in care randamentele depozitelor bancare se apropie de 0, iar in unele tari au scazut sub 0. Cladirile asemanatoare cu cea vanduta au avantajul ca pot oferi randamente de 6-10% pe an, existand o rata de neocupare previzibila mica si de asemenea existand premisele unui grad de lichiditate mare peste 5-10 ani, fie prin revanzare catre alti investitori sau catre cei care vor sa cumpere un imobil pentru sediu propriu, fie prin vanzarea pe etaje sau reconversia lor in cladiri rezidentiale”, a declarat Alexandru Petrescu, managing partner in cadrul companiei de consultanta imobiliara ESOP.

Cladirea tranzactionata are spatiile de la primele etaje amenajate cu destinatie de birouri, fiind open space partitionat si la ultimul etaj un apartament cu destinatie de rezidentala.

In acest moment, toate spatiile de birouri sunt ocupate de chiriasi.

Constructia este dotata cu lift, ferestre termopan, parchet, aer conditionat, centrala termica proprie, sistem de alarma, receptie amenajata, bucatarie utilata si mai beneficiaza si de trei locuri de parcare subterane si inca sapte exterioare.

ESOP Consulting este unul dintre cei mai importanti consultanti imobiliari cu activitate pe zona de inchirieri si intermedieri de tranzactii de birouri, pe o piata pe care mai activeaza nume precum JLL, Colliers, CBRE, DTZ Echinox sau Knight Frank.