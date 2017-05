Un raport de piata realizat in perioada martie-aprilie de Imobiliare.ro releva existenta a circa 1.400 de ansambluri rezidentiale cu minim 30 de apartamente, localizate in sapte mari orase ale tarii (si imprejurimi). Cele mai multe proiecte se gasesc, in mod firesc, in zona Capitalei, in vreme ce, in urmatorul oras clasat, numarul acestora se situeaza la mai putin de jumatate.

Acestea se afla in diferite faze de dezvoltare: unele au obtinut recent autorizatia de constructie sau se afla in proces de initiere a PUZ-ului, in vreme ce altele au fost deja vandute. De mentionat este ca numarul de ansambluri existente intr-un oras nu reprezinta un indicator direct al volumului ofertei de locuinte noi - un cuvant important de spus in acest sens il are si amploarea respectivelor complexuri rezidentiale.

In acest context, potrivit datelor Imobiliare.ro, interesul pentru segmentul rezidential nou s-a triplat din 2012 incoace, astfel ca, in momentul de fata, 60% dintre potentialii cumparatori ar opta pentru o locuinta noua, in detrimentul uneia vechi. Corelat cu faptul ca multe dintre ansamblurile curpinse in acest studiu sunt inca nefinalizate, unele dintre ele asteptand chiar demararea lucrarilor de constructie, aceasta inseamna ca, in momentul de fata, cererea tinde sa depaseasca oferta concreta din piata – ceea ce explica, de altfel, si entuziasmul dezvoltatorilor de a demara noi proiecte in marile orase.

In centrele regionale analizate pot fi observate doua tendinte ce reusesc sa coexiste, desi aflate in concurenta: pe de o parte, in zonele periferice ale marilor orase, atractive datorita disponibilitatii terenurilor pentru constructii, au fost (si continua sa fie) dezvoltate o serie de ansambluri rezidentiale, de regula de apartamente; pe de alta parte, odata cu revenirea pietei dupa perioada de recesiune, o serie de investitori se orienteaza spre zone mai bine cotate, din interiorul oraselor, cu acces la mijloacele de transport in comun si facilitatile urbane.