Iulius Group si Atterbury Europe au infiintat un fond financiar comun, cu cote egale de participare (50/50), pentru dezvoltarea ansamblului mixt Openville Timisoara, precum si a altor proiecte care urmeaza a fi demarate. Totodata, parteneriatul cu Atterbury Europe va contribui la sustinerea strategiei de consolidare la nivel regional a retelei de mall-uri creata sub brandul Iulius Mall, prin detinerea in comun, in proportie de 50% fiecare, a partilor sociale aferente Iulius Mall Iasi, Iulius Mall Timisoara, Iulius Mall Cluj si Iulius Mall Suceava. Parteneriatul va consolida in mod fundamental pozitia dominanta pe care Iulius Group o are pe piata din Romania si va accelera ritmul de crestere a proiectelor cu impact regional aflate in derulare, dar si a celor viitoare.

Atterbury Europe este o companie europeana de investitii imobiliare, ce pune accent pe co-investirea alaturi de parteneri locali, cu acces la un portofoliu de dezvoltare a carui evolutie poate fi accelerata. Romania reprezinta cea de-a treia jurisdictie de investitii pentru Atterbury Europe, dupa achizitiile derulate cu succes in Serbia si Cipru.

Acordul dintre IULIUS si Atterbury Europe reprezinta inceputul unei puternice relatii de afaceri, care vizeaza noi dezvoltari imobiliare in Romania.

„In ultimii 17 ani, compania Iulius s-a dedicat realizarii de proiecte regionale de referinta pentru dezvoltarea sustenabila a comunitatilor, iar acordul cu Atterbury Europe are un rol important in accelerarea acestei strategii. Asocierea noastra combina know-how-ul si pozitia pe care o avem pe piata din Romania, cu puterea financiara si experienta in property management ale acestui prestigios grup international. Impartasim aceeasi viziune de business si suntem convinsi ca, impreuna, ne vom consolida strategia de crestere, aducand plus valoare portofoliului si implementand noi proiecte de referinta”, a declarat Iulian Dascalu, presedintele companiei Iulius.

De cealalta parte, reprezentantii Atterbury Europe sustin ca aceasta mutare pe piata din Romania este doar un pas in planurile companiei la nivel european.

„Strategia de investitii a Atterbury Europe urmareste sa lucreze cu jucatorii de prim rang din tarile in care alegem sa investim. Suntem incantati de faptul ca prezenta noastra in Europa, alaturi de legaturile pe care le avem cu Africa de Sud, a condus la asocierea cu grupul IULIUS din Romania”, a declarat Henk Deist, CEO al Atterbury Europe.

„Impartasim culturi organizationale similare si o pasiune comuna pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare de inalta calitate, cu precadere pe segmentul mixed use, asadar asteptam cu interes sa lucram cu grupul IULIUS pentru a atinge impreuna noi culmi ale succesului”, a adaugat Louis van der Watt, CEO al Atterbury Property Holdings din Africa de Sud.

Portofoliul companiei IULIUS va fi administrat in continuare de aceeasi echipa specializata in property management.

Infiintat in anul 1991, IULIUS este singurul dezvoltator si operator de proiecte de tip „mixed use” din Romania, cu un portofoliu operational care cuprinde peste 260.000 mp de spatii de retail si 106.000 mp de spatii office.

Compania a creat reteaua nationala IULIUS MALL, cu patru shopping mall-uri regionale (in Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Suceava) si ansamblul mixt Palas Iasi. Cu un trafic anual de peste 66 milioane de vizitatori, proiectele companiei sunt lidere de piata la nivel regional. Pe segmentul office, Iulius se numara printre cei mai mari dezvoltatori si operatori de spatii de birouri, avand noua cladiri clasa A integrate in proiecte mixte si construite conform normelor LEED, sub brandul United Business Center.

In prezent, IULIUS dezvolta proiectul Openville, in proximitatea Iulius Mall Timisoara. Acesta reprezinta cel de-al doilea proiect de tip „mixed-use” din portofoliul companiei, dupa Palas Iasi. Openville va reprezenta cel mai mare centru de afaceri, cumparaturi si divertisment din vestul Romaniei.

Atterbury Europe este detinuta in comun de compania de investitii cu capital privat Atterbury Property Holdings din Africa de Sud si de catre Steinhoff International Holdings, prin filiala sa, Hemisphere International Properties.

Atterbury Property Holdings a fost infiintata in 1994, in Pretoria, Africa de Sud. De-a lungul ultimilor 23 de ani, Atterbury a devenit un nume de top in domeniul investitiilor si dezvoltarilor imobiliare din Africa de Sud, de pe intregul continent african si dincolo de granitele acestuia. La inceputurile sale, compania a reprezentat forta motrice de la baza mai multor dezvoltari imobiliare de referinta din Africa de Sud. Mai recent, compania si-a construit o reputatie impecabila, prin capacitatea sa de a repurta succese si in afara granitelor Africii de Sud si in randul unor culturi diferite. Aceasta a dezvoltat proprietati comerciale, de retail si rezidentiale cu o suprafata totala de peste 1,5 milioane mp, iar divizia de property management administreaza o suprafata inchiriabila de peste 800.000 mp.

In 2014, Atterbury Property Holdings a decis sa investeasca impreuna cu Steinhoff International in Atterbury Europe, pentru a se concentra asupra investitiilor in centre comerciale si asupra oportunitatilor de dezvoltare pe segmentul de retail, in special in regiunea de est a Europei, aflata in plina dezvoltare. Pana in prezent, compania a investit in Cipru, Serbia, iar acum in Romania.

Steinhoff International este un retailer integrat pe verticala care produce, distribuie si comercializeaza bunuri de uz casnic si marfuri generale in Marea Britanie, Europa, Statele Unite ale Americii, Africa si Australasia. Operatiunile de retail vizeaza segmentele de consumatori atenti la preturi si la valoarea bunurilor cumparate, oferindu-le acestora produse accesibile, prin utilizarea unui lant de aprovizionare integrat pe verticala. Portofoliul de proprietati al Steinhoff Group ramane o componenta strategica esentiala pentru asigurarea infrastructurii si a retelei de magazine necesare pentru operatiunile sale de retail integrat.

Steinhoff International are o cotatie principala la Bursa de Valori din Frankfurt si o cotatie secundara la Bursa de Valori din Johannesburg, avand in prezent o capitalizare de piata ce depaseste 20 de miliarde de Euro.