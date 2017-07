Topul celor mai mari producatori de lacuri si vopsele in 2016 este condus in continuare de Kober, compania detinuta de catre antreprenorul roman Aurel Kober, un business care anul trecut a raportat si cea mai mare evolutie a rulajului la nivelul pietei, de peste 20%, la afaceri care au depasit 65 de milioane de euro.

Locul secund in topul celor mai mari jucatori de profil este ocupat de Fabryo Corporation SRL, care a raportat un plus de circa 10%, la un business de 46 de milioane de euro. Producatorul brandului de vopsele Savana si al Innemweiss a inregistrat, insa, cea mai mare crestere a profitabilitatii, de peste 40%, de la 3,6 milioane de euro in 2015, la peste 5 milioane de euro in 2016.

Podiumul este completat de compania Deutek SA, producator al brandului Oskar Superweiss, companie care a inregistrat afaceri in crestere cu peste 15% si un profit in crestere cu peste 26%.