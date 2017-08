Dezvoltatorul imobiliar Iridex Group, cunoscut pentru investitiile in sectorul imobiliar, a vandut jumatate din ansamblul rezidential Grunenpark, un complex de 85 de apartamente cu doua, trei si patru camere, situat in cartierul Drumul Taberei.

In prezent, lucrarile proiectului se afla in plina desfasurare, proiectul ce consta in trei blocuri urmand sa fie livrat in trimestrul al doilea al anului viitor. Investitiile totale ale dezvoltatorului pentru complexul rezidential Grunenpark ajung la 10 milioane de euro.

Complexul Grunenpark este ridicat intr-o zona de vile, intentia dezvoltatorului fiind de a oferi o alternativa celor care doresc sa locuiasca aici, dar nu isi pot permite o vila si costurile de administrare ale acesteia.

Cererile au venit cu precadere din partea familiilor tinere, la inceput de drum: o nisa este formata din persoane care locuiau cu chirie si vroiau propria casa, iar cealalta o constituie clientii care doresc un ”upgrade imobiliar” – renunta la apartamentul de bloc vechi pentru unul nou, cu o camera in plus. Cele mai bine vandute au fost unitatile cu trei camere.

Toate apartamentele din complexul Grunenpark se incadreaza in TVA de 5%, dezvoltatorul deruland pana la finele lunii august o promotie pentru apartamentele cu doua si trei camere: 58.731 euro, respectiv 77.820 euro, preturile afisate avand inclusa taxa pe valoare adaugata, in conditiile legii. Modalitatea de plata este un avans de minim 15 %, restul urmand sa fie achitat la semnarea contractului de vanzare-cumparare, in primavara anului urmator.