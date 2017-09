Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Lori Collin (foto cover), unul dintre cei mai cunoscuti manageri din domeniul imobiliar, cu o vasta experienta in companii precum Jones Lang LaSalle (JLL) sau NEPI, dar si cu o aventura de peste 16 ani in Statele Unite ale Americii, sustine ca exact dusul rece primit de piata imobiliara, in 2008, a fost unul care a revigorat piata de profil si a trezit-o la viata, din ceea ce se putea anunta un episod dezastruos pentru tara noastra.

“Daca nu venea criza eram martorii multor catastrofe imobiliare. Ne lansam in proiecte marete fara o noima de profesionalism. In perioada aceea, oricine construia sau avea tangenta cu zona imobiliara, iar preturile escaladau fara logica. Criza a stopat <avantul nebun>, a eliminate din piata jucatori speculativi, criza a lasat in urma ceea ce azi numim o piata matura”, a declarat Lori Collin, care a precizat ca perioada recesiunii a adus mari oportunitati pentru unii jucatori. “A fost momentul intrarii marilor jucatori, a profesionistilor in real-estate, care au vazut o piata vulnerabila, subdezvoltata, dar cu un potential foarte crescut”, facand referire la nume precum NEPI, Globalworth, precum si a altor jucatori de profil.

Lori Collin este in prezent consultant imobiliar independent si coordonator al unui amplu proiect imobiliar in Iasi.