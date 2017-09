Asa se intampla si in cazul RoPharma, una dintre cele mai mari companii farmaceutice la nivel local, care va pune la bataie 39 de milioane de euro pentru constructia unuia dintre cele mai ambitioase proiecte imobiliare din Iasi, pe un teren de 5 hectare aflat in proprietatea sa, intr-o zona foarte ravnita de investitori, situata in imediata vecinatate a proiectelor comerciale Polus Iasi si Iulius Mall Iasi.

RoPharma va dezvolta ansamblul mixt HIpark, cuprins din 10.000 mp de spatii rezidentiale si peste 21.000 mp spatii de birouri, in ceea ce se doreste primul proiect mixt pe acest format din zona Moldovei.

Constructia ansamblului mixt ar trebui sa demareze in primavara anului viitor, iar termenul de finalizare ar fi in a doua jumatate a anului 2020.

“In prima parte a anului viitor vom demara constructia proiectului HIpark, un ansamblu imobiliar mixt, format dintr-o componenta de birouri si una rezidentiala. Iasiul are nevoie de un suflu nou, de un proiect care sa creeze asteptari, iar acest lucru va veni intr-o perioada in care dinamica orasului este una foarte ridicata, iar piata este deschisa pentru investitii. Dar pentru acest lucru a fost nevoie de o scanare in detaliu a nevoilor comunitatii si orasului. (…)HIpark va fi un proiect mixt, cu o zona rezidentiala corect dimensionata si asezata in peisajul urban, iar componenta de biroruri va fi unica, practic prima cladire cu adevarat Clasa A din oras, cu un floorplate (suprafata disponibila pe fiecare etaj – n.red.) de peste 2.500 mp, care va permite companiilor sa isi structureze foarte usor activitatea si eventualele planuri de extindere”, spune Lori Collin (foto mai jos), consultant imobiliar si coordonator al proiectului dezvoltat de RoPharma, in parteneriat cu firma de arhitectura B23T si Brown&Marinescu Consulting.

Proiectul HIpark va cuprinde doua cladiri, din care una rezidentiala, cu o suprafata de 9.500 mp si o alta de birouri cu o suprafata inchiriabila totala de 21.200 mp.

Amplasarea este una strategica, intr-o zona centrala, avand in imediata vecinatate Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi, campusul universitar Tudor Vladimirescu, doua mall-uri si acces direct spre aeroport.

“Componenta rezidentiala va fi alcatuita din studiouri largi si apartamente cu doua si trei camere dotate cu tehnologii <smart> de ultima generatie, ce vor imbina spatiul de <living> si <working> cu functionalitati multiple, precum gradinita, pista de biciclete, parcare pentru masini electrice, cafenele si multiple zone cu spatii verzi”, a mai adaugat Lori Collin.

Potrivit coordonatorului proiectului HIpark, Iasiul a devenit in ultimii trei ani un pol principal de atractie al investitiilor autohtone si straine

Intrebata de wall-street.ro despre asteptarile in ceea ce priveste inchirierea proiectului, Lori Collin spune ca se asteapta ca la inceputul constructiei proiectul sa fie deja preinchiriat in proportie de 70%.

“Companiile din domeniul outsourcing, IT&C si servicii pun accent pe noi conditii de munca, dezvoltari imobiliare la standarde internationale si de actualitate in materie de cladiri de birouri, mall-uri si chiar in segmentul rezidential. Avem cereri de la chiriasi aflati in plin proces de expansiune, dar si de la nume noi pe piata. (…)HIpark este un proiect al viitorului”, a mai adaugat Lori Collin.

Cu un stoc de birouri actual de 235.000 mp (cf. PINMaps), Iasiul ocupa a treia pozitie dupa Timisoara si Cluj in materie de dezvoltari imobiliare, dar pe locul al doilea dupa Cluj in topul celor mai de succes orase si cu cea mai rapida dezvoltare in domeniul IT&C.

RoPharma este o companie farmaceutica cu peste 1.380 de angajati, listata la Bursa de Valori Bucuresti. Ropharma are doua capacitati de productie medicamente si suplimente, precum si o unitate de productie lapte praf. Ropharma detine o participatie semnificativa in cadrul unui spital din Brasov, desemnat in 2013 drept “cel mai curat spital din Europa” de catre Organizatia Mondiala de Sanatate (WHO).

Capitalizarea actuala a companiei este de 188 milioane lei, iar valoarea consolidata a activelor imobilizate este de 148 milioane lei. Capitalurile proprii consolidate la 30 iunie 2017 au atins valoarea de 158 milioane lei.