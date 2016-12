Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca a cumparat primele 10 sisteme tip container destinate operatiunilor de cautare-salvare a victimelor in cazul unor situatii de urgenta majore, ele intrand, de joi, in dotarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta din Bucuresti-Ilfov, Bacau, Bihor, Cluj, Calarasi, Constanta, Dolj, Mures, Timis si Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta.

"Ma bucur ca, incepand de astazi (joi, n.r.), MAI are in dotare 10 sisteme containerizate care vor facilita interventia in cazul actiunilor de cautare-salvare reducand semnificativ timpul de interventie. Acestea sunt dotate cu o serie de echipamente si accesorii speciale, printre care perne hidraulice pentru ridicarea zidurilor prabusite, precum si senzori acustici si in spectrul infrarosu care permit localizarea victimelor. Am identificat nevoia dotarii structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta cu aceste echipamente de interventie performante, inclusiv in urma derularii ultimului exercitiu major din noiembrie - SEISM 2016", a spus ministrul Afacerilor Interne, Dragos Tudorache, conform News.ro.

Cele zece containere, cinci de capacitate mare si cinci de capacitate medie, contin echipamentele necesare cautarii si salvarii persoanelor prinse sub daramaturi, precum si acordarii ingrijirilor medicale in situatii de urgenta, precizeaza reprezentantii MAI.

Primele echipamente achizitionate au intrat in dotarea inspectoratelor din Bucuresti-Ilfov, Bacau, Bihor, Cluj, Calarasi, Constanta, Dolj, Mures, Timis si Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta, celelalte inspectorate urmand sa fie dotate cu astfel de echipamente in prima jumatate a anului viitor, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Echipamentele au fost cumparate in cadrul proiectului MULTIRISC - Programul Operational Infrastructura Mare avand ca scop cresterea nivelului de siguranta al populatiei, prin dotarea IGSU cu tehnica noua, eficienta si moderna pentru a asigura un raspuns mai bun in situatii de urgenta generate de cele patru tipuri de risc: alunecari de teren, cutremure, esecul utilitatilor publice si a accidentelor grave industriale, mai arata MAI. Potrivit reprezentantilor ministerului, valoarea integrala a proiectului este de 157 milioane de lei, banii fiind obtinuti in totalitate din fonduri europene.

"In baza aceluiasi proiect vor fi achizitionate si autospeciale pentru oxigeno-terapie, autospeciale de interventie si salvare la inaltime, o tabara mobila pentru persoane sinistrate si o linie tehnica pentru intretinerea echipamentelor individuale si de protectie", mentioneaza MAI. In cursul anului 2016, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta au fost dotate cu echipamente ce depasesc 32 de milioane de euro, bani obtinuti din fonduri europene si de la bugetul de stat.

Sursa foto: Pixabay/Golda