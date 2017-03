Potrivit propunerii legislative, Guvernul Romaniei si autoritatile locale si centrale vor lua masuri pentru ca in 27 martie sa fie arborat drapelul Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii 75/1994 privind arborarea drepelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice, conform News.ro.

Actul normativ mai prevede ca Ziua Unirii Basarabiei cu Romania poate fi marcata de autoritatile administratiei centrale si locale, organizatiile neguvernamentale, muzee, reprezentantele Romaniei in strainatate, prin organizarea de evenimente si manifestari publice si cultural stiintifice dedicate acestei sarbatori. Autoritatile centrale si locale pot sprijini material si logistic aceste manifestari.

"Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului roman. Atunci, dupa 106 de ani de ocupatie tarista, Basarabia a revenit in granitele ei firesti, fiind prima provincie romaneasca care s-a unit cu Romania. Este obligatia noastra, a celor care astazi raspundem in fata romanilor, de a demonstra ca pretuim valorile romanesti de veacuri si pe cei care ni le-au lasat mostenire. Uitarea eroilor neamului romanesc, uitarea istoriei este totuna cu tradarea", a precizat Eugen Tomac, in expunerea de motive.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.

Sursa foto: OPOLJA/Shutterstock.com