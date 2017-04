Aproximativ trei sferturi (73,3%) din persoanele cu varste cuprinse intre 25-64 ani, care traiesc in Uniunea Europeana, aveau in 2015 starea de sanatatea buna sau foarte buna. In schimb, in acelasi an, mai putin de 7% aveau o stare de sanatate rea sau foarte rea, potrivit unui studiu realizat de Eurostat. Clasificarea a fost prezentata pe cinci niveluri: stare de sanatate foarte buna, buna, satisfacatoarea, rea si foarte rea.