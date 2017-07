Insa fiecare client in parte are asteptari diferite atunci cand intra intr-un magazin. Conform unui articol publicat in Oxford College of Marketing, a intelege comportamentul clientilor este un aspect esential in orice afacere. Acest lucru te va ajuta sa vii in intampinarea nevoilor lor cu mult mai mare usurinta. Principalele detalii carora este recomandat sa le acorzi atentie sunt legate atat de aspectul spatiului, cat si de calitatea serviciilor oferite.

Creeaza un ambient atractiv si functional cu ajutorul luminii

Primul contact cu orice magazin este la nivel vizual, motiv pentru care este foarte important sa mizezi pe un design atractiv, bine pus in evidenta cu ajutorul unor sisteme potrivite de iluminat. La fel de important este modul in care ambientul creat ajuta clientii sa se orienteze si sa gaseasca mai usor ceea ce cauta. Cu ajutorul luminii poti transforma cu usurinta orice spatiu intr-unul functional si de efect. Alege sisteme inovatoare de iluminat, special create pentru a infrumuseta spatiile si a transforma mediul, detalii care vor face cu siguranta diferenta. In functie de preferinte si necesitati, pot fi accentuate anumite zone, se pot crea spatii cu lumina calda, efecte dramatice sau chiar adevarate spectacole vizuale.

Aspectul magazinului, important pentru confortul clientilor

Aspectul magazinului este un alt factor important. Un decor placut si un spatiu curat si frumos aranjat vor face clientii sa se simta confortabil. Acorda importanta culorilor folosite, elementelor decorative, aranjarii produselor si curateniei.

Studiile arata ca modul in care ne comportam sau reactionam este influentat de culorile din jurul nostru. Pe langa faptul ca ofera personalitate, culorile au capacitatea de a schimba caracteristicile spatiilor in care le folosim. Tonurile mai puternice pot fi folosite pentru a evidentia anumite zone, iar cele pastelate pentru a crea un ambient placut, primitor. Indiferent de alegerile facute, incearca sa nu incarci prea mult spatiul si sa pastrezi armonia vizuala.

Elementele de decor trebuie sa se potriveasca stilului general al magazinului si sa completeze linia de produse oferita. Nu iti limita imaginatia si opteaza pentru detalii indraznete, care vor starni curiozitatea vizitatorilor.

De asemenea, clientii se vor simti mult mai bine intr-un spatiu curat si organizat. Investeste timpul necesar organizarii produselor, dar si curateniei magazinului. Dezordinea, praful sau podeaua murdara nu sunt o carte de vizita prea buna.

Atitudinea prietenoasa, mai apreciata de clienti decat eficienta

In functie de profilul magazinului, unii clienti pot intra cu o lista gata pregatita. De cele mai multe ori este vorba de produse practice, care rezolva anumite probleme sau indeplinesc anumite functii. Oferirea rapida a unor variante sau solutii poate parea cel mai important lucru. Companiile tind sa mizeze de obicei pe eficienta. Insa clientii apreciaza mai degraba atitudinea cu care sunt intampinati decat rapiditatea personalului. Majoritatea clientilor prefera ca personalul unui magazin sa arate interes si sa aiba o atitudine prietenoasa. Este vorba despre o anumita legatura care se creeaza intre vanzator si client, care il va convinge pe cel din urma sa revina.

O experienta cat mai placuta la cumparaturi reprezinta o situatie fericita atat pentru clienti, cat si pentru companie. Un client fericit este cea mai buna reclama.

Sursa foto: Shutterstock