Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, joi, pe Splaiul Independentei, in zona Sema Parc. Un taxi s-a ciocnit violent de o alta masina.

Imediat dupa producerea accidentului, soferii celor doua masini s-au aflat in stop cardio-respirator, iar medicii sositi la fata locului le-au aplicat manevrele de resuscitare. Soferul taxiului, un barbat in varsta de 66 de ani, a decedat, iar la scurt timp a murit si soferul celeilalte masini, un barbat in varsta de 53 de ani, scrie News.ro.

Alte doua persoane, una din taxi si cealalta din autovehiculul implicat in accident, a caror stare nu este cunoscuta inca, au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.

Accidentul s-a petrecut la capatul liniei RATB 601. Doua autobuze garate in statie, fara pasageri, au fost lovite usor.

Sursa foto: ISU Bucuresti