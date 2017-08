Un nou centru de transfuzii ar putea fi construit in curtea Spitalului Filantropia, Primaria Capitalei urmand sa puna la dispozita Ministerului Sanatatii, la cererea acestuia, terenul pe care in prezent se afla o cladire in ruina, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), scrie News.ro.

Potrivit proiectului de hotarare, Ministerul Sanatatii a solicitat de la Primaria Capitalei un corp de cladire a Spitalului Filantropia, aflat in paragina, pentru a construi un nou Centru de Transfuzie Sanguina, in conditiile in care actualul sediu functioneaza intr-un imobil cu risc seismic. Ministerul a mai cerut trecerea in administrarea lui a unui alt corp al Spitalului Filantropia, pentru Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie.

In sedinta de miercuri, consilierii generali vor supune la vot acest proiect care vizeaza trecerea unui imobil al Spitalului Filantropia aflat in paragina in administrarea Ministerului Sanatatii.

De altfel, primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta, la inceputul lunii, ca va fi construit un nou centru de transfuzii in curtea Spitalului Filantropia.

"Am primit rugamintea de la doamna director al Centrului de Transfuzii din Bucuresti de a pune la dispozitie un teren cu suprafata de aproximativ 2.000 de metri de patrati pentru a se construi un nou centru de transfuzii, pentru ca acesta functioneaza acum intr-o cladire cu bulina rosie. Anunt astazi rezolvarea si acestei situatii, iar in curtea Spitalului Filantropia, unde acum se afla o cladire in ruina, noi vom pune la dispozitie aceasta suprafata de teren Ministerului Sanatatii, in scopul realizarii noului centru de transfuzii al Capitalei”, a anuntat primarul Gabriela Firea la inceputul lunii.

La randul sau, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, Doina Gosa, a spus ca este necesara o noua cladire pentru trasfuzii, in conditiile in care actualul centru functioneaza intr-un imobil vechi de 100 de ani, care nu a mai beneficiat de reabilitare.

"Noi functionam intr-un bloc de locuinte care este construit de 100 de ani, care nu a suferit niciodata o reabilitare tehnica, o consolidare, care nu are structura antiseismica si ne imaginam ce s-ar intampla daca ar fi un cutremur si acest centru s-ar prabusi cu personal cu tot. Centrul nou este absolut necesar”, a subliniat Doina Gosa.

Sursa foto: fam_photo / shutterstock