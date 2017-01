Lansarea unui business necesita mult curaj, energie si timp. Fiecare pas trebuie respectat, iar dezvoltarea afacerii trebuie sa fie facuta treptat. In cazul in care nu ai un business plan bine pus la punct sau nu il respecti, sansele de reusita iti scad semnificativ. Incepe anul 2017 respectand aceste sfaturi utile pentru dezvoltarea unei noi afaceri conform entrepreneur.com.

1. Cunoasterea industriei in care vrei sa iti lansezi afacerea

Deschiderea unei afaceri implica cunostinte serioase in ceea ce priveste domeniul in care vrei sa activezi. Pentru a-ti mari sansele in ceea ce priveste crearea unui business de succes, incearca sa vii cu ceva original, care sa dea un aer nou pietei in care activezi. Dupa ce ai stabilit domeniul in care vrei sa activeze afacerea ta, este momentul sa iti creezi un business plan in care sa detaliezi modul in care iti vei finanta afacerea, care este tiparul clientului catre care te indrepti si care este scopul business-ului tau.

2. Fa-ti business-ul cunoscut in online

Comertul online a devenit o unealta vitala pentru multe business-uri. Din ce in ce mai multe persoane ajung sa cumpere produse prin intermediul online-ului. Conform datelor financiare analizate de KeysFin, cifra de afaceri din e-commerce-ul romanesc a crescut sustinut in ultimii ani, de la 1,68 miliarde de lei in 2011, la 5,47 miliarde de lei in 2015, iar in anul 2016, aceasta bransa a depasit 6 miliarde. Aceste cifre reprezinta un real motiv pentru care esti nevoit sa iti plasezi business-ul si in online si sa nu te bazezi doar pe magazinele fizice. Business-ul tau trebuie sa fie promovat in mediul online pentru a putea ajunge la un public cat mai larg. Prin intermediul unui site sau a chiar si a unei simple pagini de Facebook, online-ul e un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de reclama. Incearca sa iti creezi propriul brand pe care clientii sa il recunoasca si in care sa aiba incredere.

3. Foloseste canale de comunicare eficiente.

Comunicarea continua cu echipa ta este un aspect important pentru o afacere, care te ajuta sa iti consolidezi relatiile cu ei si sa fii mereu la curent cu evolutia afacerii tale. Folosirea canalelor digitale a ajuns principala unealta, multi dintre angajatori bazandu-se pe folosirea e-mail-ului, diverselor programe de chat si a gadgeturilor.

Sursa foto: Ai825/ Shutterstock.com