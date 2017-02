Adelina Neferu are 30 de ani si, in 2015, a deschis “Dance Room”, prin care a dorit sa creeze un spatiu care “sa aduca la lumina artistul din fiecare”, povesteste Adelina.

“La farmecul studioului se adauga si situarea sa speciala in peisajul urban bucurestean, apreciata de cei mai multi cursanti care se bucura de privelistea plina de inspiratie oferita de Ateneul Roman si uneori chiar de acordurile orchestrelor care se pregatesc sa iasa pe scena”.

Tanara a creat cateva discipline noi, care se adreseaza celor ce isi doresc sa foloseasca antrenamentul de balet in primul rand in scop de fitness.

“In program aveam initial doar Cursuri de Balet Clasic, Yoga si Dans Contemporan, dupa care am introdus Programul "Ballet Stretch and Tone Workouts" conceput de Dance Room cu ajutorul Eugeniei, colega mea - Balerina in cadrul Teatrului de Opereta si Musical "Ion Dacian" si una dintre persoanele care mi-au fost alaturi in tot acest proiect”.

“Prin acest program ne-am dublat numarul de cursanti, el are la baza trei antrenamente ce includ baletul clasic in special si se adreseaza adultilor ce indragesc baletul si cauta o forma de antrenament diferita avand ca scop imbunatatirea posturii, a flexibilitatii, tonifierea si alungirea musculaturii - ideale pentru corpul unei femei: 1.Burn Fat Ballet - combina baletul clasic cu exercitii de gimnastica, stretching, cardio si pilates, se axeaza in special pe scaderea in greutate; 2.Ballet Fit Ball - include exercitii de balet specifice excutate cu ajutorul mingii de stabilitate si a benzilor elastice; 3.Barre Ballet - include exercitii specifice de balet, gimnastica si pilates executate la bara orizontala. Mai tarziu am introdus si Air Yoga - o practica fusion entuziasmanta, cu elemente de yoga, pilates si gimnastica acrobatica”, exemplifica antreprenoarea.

Ea a atras circa 320 de cursanti pana in prezent.

Investitia initiala a fost de circa 38.000 de euro, urmand ca pana in 2018 sa recupereze aceasta suma.

Provocari

Cea mai mare provocare a fost reprezentata de aspectele fiscale, statul si birocratia inca pun piedici mari dezvoltarii mediului antreprenorial in Romania, puncteaza Adelina Neferu.

“Apoi a urmat construirea unui brand - element care joaca un rol cheie in succesul oricarui business. O alta provocare a fost stabilirea publicului tinta, trebuie sa iti identifici corect publicul tinta si sa iti setezi strategiile de marketing corespunzator - asa am reusit sa sa ma pozitionez in piata”, spune tanara.

I s-au pus mai multe bariere, insa, treptat, au fost depasite. “Este foarte important intr-un business sa iti placa ceea ce faci si sa te dedici cu adevarat. Din punctul meu de vedere nimic nu este imposibil atunci cand iti doresti cu adevarat. In 2017 cea mai mare provocare este sa vii cu ceva nou constant in ceea ce priveste oferta disponibila, sa aduci servicii interesante, de buna calitate, avand in vedere competitivitatea”.

Dance Room colaboreaza in prezent cu 4 instructori. Sunt profesori acreditati de balet, dans contemporan, Yoga, Hatha Yoga sau Air Yoga unii studiind in Rusia, SUA sau Europa de Nord.

Abonamentele lunare variaza intre 250 si 320 de lei.

In viitorul apropiat si mediu, Dance Room va introduce programe de nutritie si noi cursuri adresate atat adultilor cat si copiilor, bazate atat pe miscare cat si pe dezvoltare personala si au in plan sa lansez o linie proprie de imbracaminte sport special creata pentru yoga si balet.

“Pana in 2018 am in plan sa mai deschid un studio in Bucuresti si poate ma extind si in alte orase in urmatorii ani”.

Urmare a acestor planuri, Adelina estimeaza o dublare a numarului de cursanti.

