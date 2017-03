BigStep lucreaza in zona tehnologiilor foarte complexe de Cloud pentru clienti si s-au lansat in Romania. Am stat de vorba cu Alex Bordei, head of product management la Big Step despre provocarile domeniului sau, scrie Startup.ro.

BigStep s-a fondat in 2013 la Londra. Fondatorii sunt britanicul Lucas Roh si romanii Alex Bordei, Flaviu Radulescu si Ioana Hreiniciuc. Ei realizeaza o solutie software pentru controlarea serverelor fizice si pentru securizarea infrastructurii Cloud. Astazi, din ce in ce mai multe firme apeleaza intr-un fel sau altul la Cloud, fie ca vorbim de niste solutii simple, fie ca vorbim de servere complexe. Printre reusitele bifate de companie se numara si o investitie de 2,2 mil. dolari, primita anul trecut.

Alex Bordei si Lucas Roh au inceput sa lucreze impreuna acum 10 ani, printr-o colaborare in zona de research, prin realizarea unei automatizari pentru solutiile de hosting pe servere. Ideea unui asa-numit bare metal cloud, produsul pe care-l realizeaza cei de la BigStep, a venit acum patru ani, ca un raspuns la problemele virtualizarii.

Ce face BigStep?

"Virtualizarea a revolutionat industria de IT si e fantastica pentru rezolvarea unor anumite clase de probleme, insa nu este un panaceu, limitele problematice ale virtualizarii fiind latenta mare si fluctuatiile de performanta", spune Alex Bordei pentru Start-up.ro.

La acel moment nu exista posibilitatea tehnica de a controla hardware-ul la fel cum se poate controla o masina virtuala, adica lucrurile trebuiau realizate manual daca aveai serverele fizice la tine in firma. "Noi am introdus o solutie la aceasta problema, oferind un API si un UI intuitiv pentru controlul serverelor fizice, storage-urilor si al switch-urilor din retea. Utilizatorul poate face cu drag si drop majoritatea operatiilor pe care altfel le-ar face fizic intr-un data center, tragand cabluri si instaland servere manual", spune Bordei. Practic, in locul unui specialist fizic, ai o solutie software.

Astfel, BigStep reduce timpul de dezvoltare a unor asemenea solutii, de la cateva luni la cateva zile. Aplicabilitatea imediata a fost in domeniul Big Data. Cu toate acestea, concurenta e mare - Amazon, Google, Microsoft. Cu toate ca preturile sunt competitive si e greu sa lucrezi in marje mari, clientii cu proiecte mari, spune Alex, sunt interesati mai mult de servicii complete, de reputatie, locatie, calitatea serviciilor, decat de un cost scazut.

Clientii BigStep

Compania a inceput in Marea Britanie, iar printre clientii ii au pe cei de la rightmove.co.uk sau hostelworld.co.uk, o serie de servicii guvernamentale din domeniul controlului de trafic aerian, al transportului urban si al utilitatilor. "La inceputul anului ne-am extins catre Statele Unite, unde ii avem deja clienti pe cei de la SMSAssist, Pure Tech Capital si altii, iar in Romania am inceput un proiect cu eMAG si am decis sa lansam portofoliul nostru de produse aici", spune Alex Bordei.

De altfel, Romania a fost casa echipei tehnice la inceput, datorita costurilor si profesionalismului. Lucrurile incep sa se schimbe, dar nu si planurile BigStep. "Costurile au crescut semnificativ la Bucuresti, dar raportul profesionalism-costuri este in continuare foarte bun. In plus, diferenta culturala si de fus orar nu sunt atat de mari", explica Alex Bordei.

Au decis sa lanseze in Romania pentru ca au simtit ca ar fi interes pentru acest gen de servicii. "Stim ca, pe termen lung, capacitatea de a te folosi de date pentru a dezvolta un proiect de business, cu toate componentele sale, se va dovedi un diferentiator crucial si in tara", a spus Alex Bordei.