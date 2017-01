Premiera pe litoral: touroperatorul Paradis - Vacante de Vis va organiza zboruri charter saptamanale catre litoralul romanesc, dinspre Timisoara, Cluj Napoca si Iasi, operate din18 iunie. Cursele, operate cu o aeronava de 120 de locuri a Blue Air, vor avea loc in fiecare duminica din Timisoara si Cluj-Napoca, iar in fiecare luni, din Iasi.

Blue Air a anuntat in 2016 ca va introduce zboruri interne catre litoral din aceasta vara. Acum, un turoperator din Constanta anunta ca pe cursele Timisoara-Constanta, Cluj-Consta si Iasi-Constanta vor fi operate si curse charter.

“Turistii vor fi preluati de la aeroportul Mihail Kogalniceanu (Constanta) si dusi la hotelurile in care sunt cazati, cu insotitor pentru fiecare mijloc de transport. Cei care aleg sa mearga la mare cu charterul vor plati 100 de euro in plus pentru pachetul turistic, care include zbor, cazare si transfer”, precizeaza Aurelian Marin, directorul general Paradis - Vacante de Vis.

Primele plecari pe rutele Timisoara – Constanta si Cluj – Constanta vor fi pe 18.06.2017, iar pe ruta Iasi – Constanta, pe 19.06.2017. In costul biletului de avion sunt incluse un bagaj de mana de 10 kg/persoana si un bagaj de cala de 25 kg/persoana.

Orasul zborurilor catre litoral va fi urmatorul:

Timisoara - Constanta: 15.15 - 16.30

Constanta - Timisoara: 13.30 - 14.45

Cluj - Constanta: 19.00 - 20.00

Constanta - Cluj: 17.30 - 18.30

Iasi - Constanta: 11.15 - 12.00

Constanta - Iasi: 10.00 - 10.45

Cat costa un sejur pe litoral cu avionul

Pentru hotelul Zenith din Mamaia, de 4 stele, un pachet turistic cu zbor si cazare cu mic dejun, cu intrare in 18 iunie si sedere de 7 nopti, va costa 949 de lei de persoana. Printre serviciile incluse se vor numara taxele de aeroport, precum si transferurile aeroport-hotel-aeroport.

“In ultima vreme au fost introduse si zboruri regulate catre Constanta din orase importante ale tarii. Insa, daca un turist ar dori sa cumpere acum un bilet dus-intors pentru sezonul estival, pretul sare deja de 100 de euro, iar cu cat se apropie sezonul, cu atat va fi mai scump, putand ajunge la 150-200 de euro. Avantajul in cazul zborului charter e ca tarifele se vor mentine indiferent cand cumperi", a adaugat Aurelian Marin.

Costul unui transport cu automobilul de la Timisoara, Cluj sau Iasi la mare presupune nu doar benzina, ci si uzura masinii, parcarile, masa de pe drum etc. si se ridica la aproximativ 250 de euro de automobil. Diferenta cu avionul e ca turistul ajunge intr-o ora la Constanta, e preluat de la aeroport si dus la hotel, iar pe traseu primeste foarte multe informatii legat de sejurul lui si despre anumite formalitati, dar si despre ce se intampla in acea perioada la mare si ce evenimente sunt.

