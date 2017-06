Cele doua avioane Tarom pentru zboruri lung-curier urmeaza sa ajunga in tara in octombrie pentru a fi timp suficient pentru stabilirea orarului de zbor in 2018. Avioanele urmeaza sa opere pe rute catre SUA si China, aceasta din urma fiind o tara cu un numar de turisti infinit, a spus Alin Burcea, presedintele ANAT.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat in primavara ca Tarom va cumpara doua avioane long-curier pana la sfarsitul acestui an, insa fara sa precizeze cand mai exact.

"Iata ca la Transporturi se intampla ceva. Ati vazut ca doua avioane au venit si mai sunt doua pe teava care vin in octombrie pentru long haul. El (ministrul) estima ca prin octombrie pentru ca nu poti sa faci planuri pentru 2018 daca nu ai avioanele in batatura. Trebuie sa le ai pana in octombrie", a declarat presedintele ANAT, intr-o conferinta pe tema voucherelor de vacanta pentru bugetari. Atac dur al sefului ANAT dupa amanarea voucherelor de vacanta

Tarom a cumparat recent doua aeronave noi Boeing 737-800 NG, cu 189 de locuri. De altfel, programul de guvernare include cumpararea mai multor aeronave pentru Tarom. "Reinnoirea de urgenta a flotei TAROM prin achizitionarea in rate (leasing) a 30 de aeronave moderne cu un consum scazut de combustibil si poluare fonica cat mai redusa", se arata in document, pe care il puteti consulta aici.

Avioanele lung-curier vor fi aduse pentru a opera zboruri directe catre SUA si China, care vor dura intre 9 si 11 ore. Inca nu se stiu exact catre cate orase din cele doua tari vor zbura, insa cel mai probabil cel putin catre New York si Beijing.

"Ne-a intrebat directorul Tarom si i-am spus ca dupa parerea noastra, pentru incoming, sunt cele doua tari mari, Rusia, cu peste 200 de milioane de locuitori, si China, despre care nici nu mai stii cati oameni are.... Iar America este o destinatie foarte buna. In plus, romanii au ajuns la o rata de 83% pentru viza. In momentul in care ajungem la 85%, suntem pe viza Waiver", spune Burcea, care il lauda pe Eugen Davidoiu pentru faptul ca "este chit pe treaba" spre deosebire de directorul anterior.

"Noi consideram ca piata Chinei este extraordinar de importanta pentru ca numarul de turisti de acolo este practic infinit. Dar trebuie sa tragem tare si pe Rusia. La China am reusit o treaba extraordinara in sensul ca de 6 luni de zile cetatenii chinezii nu mai trebuie sa mearga la ambasada pentru obtinerea vizei", a adaugat Alin Burcea.

Vizele chinezilor pentru Romania sunt obtinute de agentiile de turism locale, cu o valabilitate 30 de zile, si nu pe 60, iar din ianuarie au inceput sa vina mai multe grupuri de turisti din China, dupa ce in 2016 nu a venit niciun chinez sa viziteze Romania.

