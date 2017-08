Desi peisajul litoralului bulgaresc nu este cu mult diferit de cel din Romania, romanii au inceput sa aiba optiuni diferite cand vine vorba de petrecerea concediului, mai ales impreuna cu familia. Bulgarii au reusit ca imediat dupa 1990 sa adopte o politica de facilitare a investitiilor in noi proiecte, care au facut ca statiunile bulgaresti de la malul Marii Negre sa ia un avant considerabil litoralului romanesc.

Daca statiunile “vedeta” ale perioadei comuniste precum Olimp, Neptun si cele din sudul litoralului reuseau sa atraga turisti din tarile dezvoltate – nemti, polonezi, rusi, britanici sau israelieni -, astazi numarul turistilor straini care trec pragul litoralului romanesc a scazut dramatic. O explicatie ar fi aceea ca au descoperit facilitatile vecinilor nostri bulgari sau greci, care au reusit sa se foloseasca mai bine de atuurile pe care accesul la apa l-a oferit.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Alin Burcea (foto mai jos), unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori din domeniul turismului local – proprietar al agentiei Paralela 45 si presedintele al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), este de parere ca bulgarii au avut o deschidere mai mare spre cooptarea turistilor straini decat a avut Romania, iar acest lucru le-a facilitat pozitia superioara din punct de vedere al atragerii de vizitatori din zone cheie.

“Bulgarii au aplicat o strategie care a prins foarte bine, aceea a acordarii vizelor pentru cetatenii cu restrictii de tranzit. Asa au facut, de exemplu, cu iranienii, cu un mare pol de turisti, o tara bogata, dar prezentata in dese randuri cu mari probleme de natura sociala. Vecinii nostri, desi ofera vize pentru perioade de pana la o saptamana, o fac cu o deschidere foarte mare spre a vizita anumite locatii cheie din tara, iar pe lista vizitatorilor se afla intotdeauna litoralul bulgaresc. Acestia au o directie foarte clara in a atrage turisti din toate colturile lumii, motiv pentru care insista sa ofere vize mult mai usor. (…) In Turcia, de exemplu, in Antalya, sunt 300.000 – 400.000 de turisti iranieni anual, iar un numar ridicat viziteaza si Bulgaria. La noi, din pacate, numarul este foarte-foarte limitat. Si este doar un caz”, sustine Alin Burcea.

De peste 10 ori mai multe unitati de cazare in regim all-inclusive decat in Romania: ce ii atrage pe turistii de la noi la vecinii de peste Dunare

Bulgaria a devenit in ultimii ani o destinatie preferata de familiile cu copii datorita usurintei si confortului pe care regimul all-inclusive il ofera acestora. Nu este de mirare ca familiile cu copii mici au ajuns sa opteze in dese randuri pentru optiuni pe litoralul bulgaresc, in detrimentul celui local – considerat de multe ori scump, cu servicii indoielnice si cu nenumarate “surprize” culinare.

Dar asta nu inseamna ca toate experientele in Bulgaria sunt net superioare celor din Romania. O simpla cautare pe site-urile de rezervari online evidentiaza nenumarate probleme si la bulgari, insa chiar si aceste neplaceri ii fac pe oameni sa revina in tara vecina pentru petrecerea vacantelor de vara.

Alin Burcea a explicat care sunt motivele pentru care bulgarii au un litoral mai tentant pentru turistii straini decat cel din Romania il are atat pentru romani, cat si pentru turistii din alte tari.

“Bulgarii sunt peste noi la 2-3 capitole foarte importante. Exceptand politica statului vizavi de accesul strainilor care necesita viza, hotelurile de pe litoralul bulgaresc sunt noi. Sunt fie investitii noi, fie investitii in proiecte vechi, dar care, in urma capitalului investit, au capatat alta forma. Ei au mers pe ideea portilor larg deschise pentru straini si au pus la punct hotelurile de pe litoral, astfel ca statistica din tara vecina arata ca pe litoralul bulgaresc predomina unitatile de cazare noi raportat la hotelurile vechi, reabilitate si modernizate. (…) Sa nu uitam de un aspect extrem de important cu care bulgarii atrag foarte multi turisti, inclusiv romani – componenta all-inclusive. In Romania sunt aproximativ 25 de unitati de cazare care pun la dispozitia turistilor un regim all-inclusive, in Bulgaria sunt de peste 10 ori mai multe. Turistii cu familii cauta astfel de regim de cazare, datorita usurintei si comoditatii pe care il ofera. (…) In plus, numarul de piscine din hotelurile bulgaresti este superior celui oferit de cel din Romania. Vecinii nostri au un numar de 1,2 – 1,5 piscine pe hotel, in timp ce la nivel local ne laudam doar cu 0,4 – 0,5 piscine pe unitatea de cazare. Este o diferenta uriasa, iar aceasta se simte mai ales in cazul in care vremea devine nefavorabila, iar turistii sunt fortati sa gaseasca locuri in care sa isi petreaca timpul liber”, a mai punctat Alin Burcea.

Potrivit datelor ANAT, pe litoralul romanesc se afla in jur de 1 milion de turisti, in timp ce in Bulgaria, numarul turistilor este de circa 250.000.

Romania ar putea atrage, anual, 10 milioane de turisti straini, depasind astfel Bulgaria la acest capitol, daca autoritatile ar investi 30-40 de milioane de euro in promovarea turistica a tarii, pe tot globul si pe toate canalele posibile, spunea presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, in urma cu un an de zile.

“Circa 9,6 milioane de turisti straini au vizitat, in 2015, Bulgaria, de aproape cinci ori mai multi decat cei care au venit sa vada Romania. Iar ”din cele doua milioane care au venit la noi in Romania, doar un milion sunt turisti, foarte putin, restul au venit pentru business. Trebuie sa vindem ce nu au altii. De Dracula a auzit toata lumea. Oricum, foarte multi americani cred ca Transilvania e un taram mitic, ca nu exista si nu stiu ca este in Romania”, atragea atentia Alin Burcea.

O paralela intre litoralul romanesc si cel bulgaresc am acoperit si intr-un articol semnat in urma cu trei ani de zile. Ce s-a schimbat de atunci si pana acum?

In ciuda regresului pe care il inregistram fata de vecinii bulgari, litoralul romanesc este arhiplin, gradul de ocupare in hotelurile de la malul marii depasind, in multe cazuri, si pragul de 80, chiar 90%.

“A fost un sezon foarte bun pana acum, la finalul lunii iulie inregistrand o crestere a incasarilor din activitati de turism de 26%. Evolutia pozitiva s-a resimtit la nivelul intregii piete, toti marii turoperatori din piata raportand evolutii importante. Romanii au plecat mai mult in vacante, iar accentul a fost pus pe experientele din strainatate. (…) Ma astept ca pana la finalul anului incasarile sa cunoasca o oarecare ajustare, iar in termeni reali estimez ca piata va cunoaste un plus de cel putin 15% la incasari”, a declarat Alin Burcea, presedinte al ANAT si proprietarul agentiei de turism Paralela 45, in cadrul unui eveniment cu presa.

Conform datelor ANAT, piata serviciilor turistice din Romania se ridica la circa 1 milion de euro, dintre care 400.000 de euro fiind reprezentat de achizitiile de bilete de calatorie.

Paralela 45 este una dintre cele mai mari agentii de turism din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Christian Tour sau Eximtur.