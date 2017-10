Oferte ideale pentru un city break ieftin

Fara indoiala, astazi este mai ieftin ca oricand sa calatorim in strainatate. Mai mult, in unele cazuri este mult mai rentabil sa cumparam un bilet de avion si o cazare decenta pentru 3-4 zile intr-un oras european decat sa mergem in vacanta in Romania.

City break in Stockholm, cu zbor de la 34 euro dus-intors

Minunatul oras nordic poate fi vazut intr-un city break de la 86 euro/persoana (avion+cazare 4 nopti), in perioada 13-17 noiembrie. In mini-vacanta de 1 Decembrie, pretul biletului de avion este de 43 euro dus-intors/persoana. Vezi oferta la bilete de avion aici, iar la cazare aici.

Sursa foto: Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Stockholm este format din 14 insule, conectate prin poduri si canale in Marea Baltica, iar 30% din suprafata orasului este acoperita de apa si 30% de parcuri si paduri. In orasul nordic nu trebuie sa ratezi Gamla Stan (Centrul Medieval), Muzeul Vasa, Palatul Regal, muzeul in aer liber Skansen, insula Djurgarden, primaria din Stockholm si o plimbare cu barca prin oras.

Vacanta ieftina in Atena sau Malta

Atena cea mereu insorita va asteapta sa va bucurati de o vara tarzie intr-un city break ieftin, de la 83 euro/persoana (avion+cazare 4 nopti). Oferta poate fi consultata aici si aici.

La fel de insorita este si Malta, o destinatie minunata nu doar vara, ci si toamna cand temperaturile sunt mai prietenoase (20-25 grade Celsius) si poti face plaja pana in noiembrie. Un zbor dus-intors (oferta aici) pana in Malta costa de la 51 euro de persoana, iar cazarea de la 50 euro/persoana/7 nopti (vezi oferta la cazare aici).

Cele mai recomandate plaje din Malta sunt Laguna Albastra - situata pe insula Comino, Golden Bay, Paradise Bay, Mellieha Bay. De asemenea, in Malta poti merge sa vezi Fereastra Albastra, poti vizita Satul lui Popeye si te poti pierde pe stradutele colorate din capitala Valletta.

Sursa foto: leoks/Shutterstock.com

City break ieftin in Budapesta

Si aproape de Romania, si cu preturi mici, Budapesta ar trebui sa fie urmatoarea destinatie pe lista ta. Cu 54 de euro cumperi biletele de avion, iar cazare de la 30 euro/persoana pe 5 nopti. Ofertele in timp real pot fi vazute aici si aici.

In capitala Ungariei nu ai cum sa te plictisesti: poti sa vezi castele si muzee, Palatul Parlamentului, sa te plimbi cu vaporul pe Dunare, sa te plimbi cu mocanita si funicularul si, cel mai important, sa mergi la baile termale, care sunt o emblema pentru Budapesta.

Vacanta in Islanda sau Dubai

Desi cele doua destinatii sunt diferite ca temperaturi, toamna este momentul ideal sa fie vizitate. In Islanda inca e vreme buna, iar in Dubai temperaturile incep sa se mai domoleasca.

Islanda, tara gheizerelor, merita o vizita mai lunga pentru a-i descoperi peisajele de poveste. Astfel, o vacanta de 10 zile costa de la 400 euro/persoana (bilete de avion si cazare). Vezi oferta la zbor si cazare in timp real. Dubai, in schimb, este mai degraba o destinatie pentru relaxare pe plaja la 30 de grade, asa ca un sejur de cel mult o saptamana e mai mult decat suficient. Biletele de avion pot fi gasite de la 204 euro dus-intors, iar cazarea de la 80 euro/persoana pentru 7 nopti. Ofertele pot fi consultate aici si aici.

Sursa foto: Rasti Sedlak/Shutterstock.com

Aceste oferte sunt valabile in momentul publicarii articolului. Acestea se pot modifica sau varia in functie de perioada selectata pentru destinatia dorita.

Sursa foto: OPOLJA/Shutterstock.com