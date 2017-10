Orasul Borehamwood din Anglia a fost blocat de traficul de masini de zeci de ani. Dar, la mijlocul anilor ’90, in centrul orasului au fost construite noi zone pietonale. Acum, Borehamwood este un exemplu al modului in care spatiul public inovator poate imbunatati viata locuitorilor unei zone. Cei de la Business Insider au aflat mai multe de la designeri urbani si planificatori din intreaga lume despre rolul pe care il au aceste locuri publice si cum pot inspira oamenii. Vezi in continuare care parcuri, biblioteci, strazi si piete sunt considerate printre cele mai frumoase locuri publice din lume.