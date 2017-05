Una dintre cele mai mari asociatii din tara, care se ocupa de oferirea unor servicii medicale pentru copiii si adultii cu boli incurabile, este Hospice Casa Sperantei, care strange fonduri si prin formularele pentru directionarea a 2%. Iata cati bani stange, ce face cu ei si de ce este important sa redirectionezi si tu.

Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Orice roman poate redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Banii redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016. Afla de aici cum.

Redirectionarea a 2% poate fi facuta si dupa 25 mai, oricand in cursul anului, insa dupa aceasta data banii vor fi aferenti anului fiscal 2017.

Hospice - Casa Sperantei a inceput sa stranga Formularul 230 sau Formularul 200 din 2005, iar in ultimii trei ani a primit urmatoarele sume de la romanii care au directionat 2%:

2016: 12.900 formulare stranse - aproape 1 mil. lei (pana in ianuarie 2017)

2015: 15.500 formulare – 1,4 mil. lei

2014: 11.900 formulare – 1,2 mil. lei

Cifrele sunt raportate la formularele colectate direct de catre fundatie. Acestora li se adauga si cele care sunt depuse direct la ANAF.

Redirectionarea a 2%, un potential mare inca neexploatat

De banii stransi prin 2%, alaturi de alte donatii, au beneficiat peste 22.000 de copii si adulti cu boli incurabile, care au primit ingrijri medicale, din care 2.600 oameni la nivelul anului 2016 si 3.500 de copii si adulti cu boli incurabile in 2015. Numarul fluctueaza an de an intrucat intre timp unii oameni mor, iar altii ajung pentru prima oara la fundatie.

Hospice a mai realizat:

la 15 kilometri de Bucuresti, pe o proprietate aflata in Adunatii Copaceni si donata in 2012 de familia Florescu, HOSPICE Casa Sperantei a inceput amenajarea unui centru socio-medical de care vor beneficia copiii care sufera de boli cu prognostic limitat de viata si familiile acestora

849 de internari si 4.867 de consultatii in ambulatoriu

peste 2.900 de sedinte de kinetoterapie

aproape 1.600 de sedinte de consiliere psiho-emotionala

peste 11.500 de interventii pentru asistenta sociala

"Facilitatea fiscala a devenit tot mai cunoscuta in ultimii ani, insa exista inca un potential foarte mare in aceasta zona neexploatat. Nevoia de ingrijire paliativa este in continuare foarte mare in Romania, iar lupta pe care copiii si adultii cu boli incurabile o duc nu trebuie sa ramana nestiuta. Orice drum de acest fel este mai usor de parcurs cu ajutorul celor din jur. Redirectionarea a 2% din impozitul pe venit este un gest voluntar, care nu implica niciun cost, dar care poate face de multe ori diferenta”, explica Mirela Nemtanu, directorul executiv al Hospice Casa Sperantei.

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.

"Cu doar 2% faci 100% bine" este o campanie wall-street.ro de informare, educare si constientizare, prin care sustinem faptele bune. In perioada urmatoare vom publica articole si analize despre domeniile si cauzele spre care poti redirectiona 2% din impozitul pe venit.