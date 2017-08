Acest sfat este bun, dar nu in toate cazurile. In tranzactionarea forex, se intampla adesea ca traderii sa ignore complet regula cea mai importanta. Acest lucru se intampla atunci cand traderul se straduieste sa inteleaga: cine guverneaza in realitate pietele?

Imaginati-va: o suta de traderi deschid simultan un ordin pentru a cumpara EURRON in speranta ca, in conformitate cu previziunile analitice, euro se va aprecia in raport cu RON-ul. In acelasi timp, cincizeci de traderi considera ca RON-ul s-ar aprecia in raport cu EUR si deschid, de asemenea, un ordin de vanzare. Cum credeti ca se va comporta perechea EURRON?

NU UITA, pentru fiecare cumparator trebuie sa existe un vanzator si fiecare vanzator este atribuit unui cumparator. Pentru fiecare vanzator ar putea exista mai multi cumparatori si pentru fiecare cumparator ar putea exista mai multi vanzatori. Nu este vorba despre numarul de persoane in sine, ci doar despre cat de mare este OFERTA si despre natura CERERII.

In cazul in care cererea de a cumpara EURRON sau orice alt instrument (perechi valutare, actiuni, marfuri) este mai mare decat oferta disponibila, singurul mod in care cererea poate fi satisfacuta este ca pretul sa creasca la un nivel care atrage suficienta oferta care sa egaleze cererea. Atunci cand este atins acest punct, pretul nu mai avanseaza. Daca oferta de vanzare este mai mare decat cererea de a cumpara, singurul mod in care oferta va fi absorbita este ca pretul sa scada, pana la un punct care atrage suficienta cerere pentru a absorbi toata cantitatea. Cand se intampla acest lucru, pretul nu mai scade.

EURRON Exemplu

EurRon

In cazul in care un investitor vrea sa schimbe o valoare in RON pe care o detine cu o valoare in EUR pe care o detine altineva, dar singurul mod de a obtine acei euro este prin oferirea mai multor lei decat a oferit cumparatorul anterior si el sa fie dispus sa-i ofere, euro creste pentru a absorbi plusul de valoare al RON-ului. In acest caz se spune ca cererea este mai mare decat oferta.

Sursa: Admiral Markets WebTrader

EurRon

Pe de alta parte, in cazul in care un investitor vrea sa schimbe euro cu lei si accepta mai putini lei decat vanzatorul precedent, euro va fi in scadere. In acest caz se spune ca oferta este mai mare decat cererea.

Teoretic, cererea poate depasi oferta intotdeauna. Un exces al ofertei fata de cerere este limitat doar de punctul zero. Intre excesul ofertei fata de cerere si excesul cererii fata de oferta exista o stare in care acestea se afla in echilibru. In acest caz, se schimba lei si euro in cantitati egale. Aceasta este singura modalitate prin care fluctuatiile din piata forex sau pe piata actiunilor se pot produce.

Fiecare principiu care se dezvolta din acest punct este, intr-o oarecare masura, un postulat al acestui adevar de baza.



Driverii majori ai ratelor de schimb care influenteaza cererea si oferta au fost prezentati in cadrul lectiilor anterioare ale acestui proiect educational, in ordinea importantei:



• Sentimentul pietei si apetitul fata de risc

• Ratele dobanzii pe termen scurt

• Date si indicatori macroeconomici

• Fluxurile de capital si comerciale

• Geopolitica, guvernare si interventiile speciale ale bancilor centrale

• Dobanzile speculative pe termen scurt pe piata Forex

Acest articol face parte din proiectul editorial RON 007: In Culisele Pietei Valutare Internationale.