Nikolay Storonsky a decis sa lase viata de trader de pe Wall-Street si sa devina antreprenor in industria dominata de fostii sai angajatori. A profitat de evolutia pe care tehnologia a avut-o in domeniul financiar si s-a decis, in 2015, alaturi de Vlad Yatsekno, un fost programator in cadrul Deutsche Bank, sa lanseze fintech-ul Revolut.

Revolut si-a inceput activitatea prin eliberarea unor carduri prepaid ce ofera cotatii mai bune decat ale bancilor la platile in alta valuta. Fiind un antreprenor caruia nu ii place sa se plafoneze, a decis sa extinda serviciile, iar, in acest moment, prin intermediul fintechului Revolut puteti transfera bani, lua imprumuturi si avea acces la conturi curente deschise la doua dintre cele mai mari banci din Marea Britanie.

Revolut a atras, dupa doi ani de la fondare, investitii de peste 15 milioane de dolari. In ceea ce priveste veniturile, compania isi castiga banii din comisioanele percepute in urma retragerilor de la ATM, de la comerciantul la care se realizeaza platile si de pe urma dobanzilor percepute imprumuturilor. In acest moment au peste 546 de mii de utilizatori, care au realizat, in total, peste 21 de milioane de operatiuni in valoare de peste 2,46 miliarde de dolari.

Nikolay Storonsky a declarat pentru Bloomberg, ca pana in noiembrie, daca lucrurile merg asa cum a planuit, Revolut va trece pe profit, iar pana la sfarsitul anului va ajunge la 2 milioane de clienti.

Folosindu-se de o platforma de imprumuturi de tip peer-to-peer, compania le ofera clientilor posibilitatea de a beneficia de un credit al carui cost este cu aproximativ 50% mai mic decat in cazul bancilor, iar deschiderea unui cont curent dureaza 3 minute, fara sa oferi date despre adresa ta sau ce alte produse financiare mai ai.

Sursa foto: revolut.com

Genul acesta de companii si-ar putea face aparitia pe piata din Romania, in cazul in care se va reusi implementarea cu succes a directivei PSD 2. Aceasta va intra in vigoare pe 13 ianuarie 2018, insa jucatorii din sistem trebuie sa depuna eforturi tehnice importante pentru crearea unui ecosistem cat mai primitor.

