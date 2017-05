In noua generatie de birouri, dezvoltatorii si investitorii imobiliari au inceput sa lucreze cot la cot cu chiriasii, dar si cu arhitecti specializati in design interior, scopul fiind acela de a livra proiecte sustenabile si adaptate cerintelor din ce in ce mai ridicate ale viitorilor angajati care ar urma sa populeze spatiile de lucru.

Pe langa investitiile sustinute in noi tehnologii de ventilatie, acces facil si solutii de ultima generatie in constructia de cladiri, chiriasii au inceput sa apeleze la specialisti in design interior cu viziune si expertiza care sa poata pune in manopera proiecte moderne de amenajare a spatiilor, cea mai mare provocare fiind aceea de a creste atractivitatea spatiului si de a crea un climat cat mai apropiat si primitor fata de viitorii angajati.

Daca ne uitam cu atentie la modul de lucru din prezent si il comparam cu cel al ultimilor ani vom constata schimbari fundamentale.

“In peste o suta de ani s-a schimbat modul de lucru, angajatul nu mai este doar o pereche de maini bune, el este un individ cu personalitate si abilitati intelectuale a carui activitate se rasfrange pe mai multe paliere. Angajatul stie acest lucru si asteapta ca mediul din care va face parte, construit si neconstruit sa ii ofere posibilitatea sa se manifeste la potentialul maxim. Desi suna a abordare mai degraba provenita de la un angajator, destul de rar angajatii vor sa subperformeze. Acest lucru de cele mai multe ori se intampla din cauza factorilor externi si personal, din cauza unei lipse de siguranta”. sustine Andrei Angelescu (foto mai jos), arhitect in cadrul companiei specializata in design interior COS.

In prezent, cerintele angajatilor fac referire la spatii de relaxare si activitati complementare, trenduri care definesc abordarea de tipul “wellbeing”, tot mai des folosita in cadrul companiilor cu prezenta inclusiv in Romania.

“Cerintele clar formulate de catre angajati se refera la spatii de relaxare activitati complementare job-ului efectiv. Aceste cerinte definesc abordarea de Wellbeing, care a aparut in urma studiilor efectuate de WHO (World Health Organization) si care este tot mai des adusa in discutie de catre angajatori. Daca in prima faza aceste cerinte par un mod de razvratire si o dorinta de a lucra mai putin si de a avea cat mai mult timp liber de relaxare la locul de munca, nu este altceva decat cerinta angajatului de a primi atentia si respectul pe care il cere tocmai pentru a putea atingele performantele cerute de catre angajator”, a mai adaugat Andrei Angelescu.

Potrivit acestuia, de cele mai multe ori schimbarea in cadrul unei organizatii face de cele mai multe ori referire la schimbarea de spatiu, dintr-o cladire de birouri in alta. Tot mai des, puncteaza arhitectul COS, se observa companii care vor sa restranga suprafata ocupata si pastrarea adresei.

“Schimbarea care are loc este una legata de modul de lucru a indivizilor si flexibilitatea spatiului. Poate cel mai mare grad de rezistenta a oamenilor apare la schimbarile de natura ideologica, renuntarea la anumite tipologii de lucru si abordarea unora noi. Oamenii au nevoie de mai mult decat un birou, si acum nu voi intra in problematia pe care am mai dezbatut-o cu alte ocazii si anume necesitatea biroului, au nevoie de spatii care sa raspunda activitatilor pe care trebuie sa le desfasoare, mai mult decat atat aceste spatii trebuie sa stimuleze activitatile respective, fie ca se refera la concentrare, colaborare sau relaxare. Asigurarea acestor conditii afecteaza nevoile esentiale ale indivizilor si poate cel mai important ofera siguranta. Confortul psihic, fizic si cognitiv au la baza siguranta in acceptiunea sa primordiala”, a mai adaugat Andrei Angelescu.

Angajatii cauta spatii de lucru flexibile, moderne si prietenoase: accentul cade pe scaunul de birou si zona de luat masa

Relocarea sau amenajarea unui spatiu de birouri vine cu anumite cerinte la care apeleaza companiile, iar pe lista acestora se afla crearea unui mediu de lucru colaborativ, cu spatii de lucru flexibile, moderne si prietenoase, crede, la randul sau, Diana Calfa (foto mai sus), managerul Morphoza, companie specializata la randul sau in amenajari interioare.

“Una dintre cele mai frecvente dorinte ale companiilor cu care lucram este aceea de a avea un birou unic, care sa ii diferentieze de competitorii lor. Exista totusi doua elemente asupra carora companiile insista atunci cand decid sa faca schimbari in spatiul de lucru: scaunele de lucru si spatiul de servire a mesei. Aceste alegeri nu sunt deloc intamplatoare, intrucat fac parte din obiectivele generale pentru reamenajarea unui spatiu de birou: transformarea biroului in „a doua casa a angajatilor” si cresterea cresterea gradului de colaborare si interactiune intre echipe si angajati. Rolul unei companii specializate in amenajari interioare este acela ca trebuie sa existe o atentie sporita la faptul ca posturile la birou sunt in continua schimbare, datorita evolutiei tehnologiei si a proceselor de lucru. Aici noi trebuie sa propunem solutii ergonomice, care se pot adapta nevoii de miscare si de schimbare a pozitiei de lucru. In ceea ce priveste spatiul de servire a mesei sau cafeteria, in fiecare proiect pe care il facem, ne dorim sa transformam aceasta zona in „inima” biroului - un spatiu informal care creste gradul ce socializare in randul angajatilor”, a mai adaugat Diana Calfa.

Interesant este faptul ca nu intotdeauna ce place unei anumite generatii se potriveste si alteia.

“Reprezentantii Generatiei Y, spre exemplu, isi doresc ca spatiul de lucru sa fie modern, sa integreaze echipamente inteligente si sa fie adaptat la nevoile lor. Nevoia de miscare este rezolvata cu ajutorul birourilor reglabile pe inaltime, care permit miscarea angajatilor si posibilitatea de a lucra fie stand pe scaun, fie din picioare. O alta solutie sunt si zonele de lucru neconventionale, dotate cu birouri accesorizate cu banda de alergat sau bicicleta”, a punctat Diana Calfa.

O alta cerinta a angajatilor este aceea de a avea zone de relaxare sau de gaming. “Mesele de biliard, foosball sau ping-pong, jocurile de darts, consolele Wii sau XBOX sunt cele mai populare in aceste zone. Mai mult decat zone de agrement, sunt din ce in ce mai multi angajati care isi doresc sa beneficieze de camere intunecate, pentru deconectarea si relaxarea ochilor, in pauzele de lucru.

“Angajatorii, mai ales cei din zona IT, opteaza, din ce in ce mai mult, pentru solutii creative cu scopul de a satisface cele mai mari asteptari ale angajatilor si sa le ofere, inclusiv prin amenajarea spatiului de lucru, echilibru intre viata profesionala si cea personala”, a conchis Diana Calfa.

In tot acest avant imobiliar, marii dezvoltatori au inceput sa implementeze solutii si tehnologii din viitor, prin care incearca eficientizarea la maximum a resurselor. Tehnologiile de captare a apei de ploaie si reutilizare a acesteia, sisteme de ventilatie tip HVAC performante care functioneaza pe baza unor senzori care stabilesc cat de intens sa furnizeze racoare sau caldura in functie de aglomeratia spatiului de lucru, sisteme de acces facil in cladiri si adaptate la cerintele actuale in cazuri extreme, toate acestea si multe altele completeaza lista de dorinte a chiriasilor si a viitorilor angajati in aceasta goana nebuna dupa resursa umana, cea mai importanta pentru orice organizatie cu planuri mari si ambitioase.