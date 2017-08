De cateva luni, mediul de afaceri clocoteste din cauza deciziilor, anunturilor si ideilor care nu contenesc sa vina dinspre guvernanti. Topaieli fiscale, cum spunea presedintele, sau taraboi general, cum declara de curand Mugur Isarescu, toate pun in pericol stabilitatea fiscala si imaginea Romaniei in ochii investitorilor straini, mai ales a celor potentiali. Dincolo de reactiile permanente ale managerilor, antreprenorilor sau asociatiilor profesionale din tara, am incercat sa vedem care este perceptia dincolo de granite si cum se vede Romania in aceasta perioada.

“Avem un guvern disfunctional intr-o tara plina de oportunitati, pe care le vom pierde daca nu le vom valorifica la momentul oportun. Ar fi cel mai mare regret al meu ca tara mea sa piarda acest tren, sa vedem din gara oportunitatilor trecute ce ar fi putut fi...”, spune Adrian Savu, antreprenor roman stabilit in Norvegia.

Adrian Savu este antreprenor, stabilit in Norvegia, cu afaceri in dezvoltare tehnologica, silvicultura si dezvoltare imobiliara in tarile scandinave, avand afaceri in Norvegia, Suedia si Tomania. Anterior, a lucrat in consultanta internationala in domenii precum M&A, finantari publice si private, dezvoltare si implementare de proiecte. A contribuit la construirea si dezvoltarea cooperarii economice dintre Romania si Norvegia si este, in prezent, consultant in Rise Consortium, companie ce ajuta investitorii straini sa gaseasca oportunitati in Romania si antreprenorii locali sa acceseze pietele externe.

Adrian spune ca toate ca toate aceste balbaieli fiscale din ultima perioada sunt dificil de inteles. Desi nu ar trebui sa credem ca in alte tari stabilitatea fiscala este perfecta si schimbarile sunt rare, pentru ca nu este cazul, diferenta importanta este ca schimbarile au sens, vin intr-un context economico-social si cetatenii inteleg procesul.

“Am semne de intrebare referitoare la relaxarile fiscale propuse de guvernul actual si ma intereseaza ce efect vor avea acestea asupra bugetului de stat. Preocuparea mea este legata de posibilitatea aparitiei de taxe neprevazute din cauza deficitului creat de reducerea sau inlaturarea unei plaje diverse de taxe. Schimbarile sunt dese si imprevizibile iar guvernul pare ca a pierdut de sub control balanta fiscalitatii. Per total, este o perceptie de instabilitate a politicilor fiscale”, a declarat Adrian Savu pentru wall-street.ro.

Experienta sa in Norvegia l-a facut sa inteleaga diferenta intre democratia noastra si a lor. Astfel, lipsa acuta de cultura de informare a cetatenilor este extrem de vizibila, la fel si lipsa de interes pentru participarea la procesul democratic, in mod activ si avizat.

“Cand am ajuns in Norvegia, am fost surprins sa vad ca oricine putea purta o discutie informata referitoare la campania electorala. In 2011, cand am ajuns acolo, trecuse an de alegeri locale, iar in 2013 au fost alegeri parlamentare. In ambele cazuri, am asistat atat la un interes ridicat din partea cetateanului pentru cele 2 principale platforme propuse de partidele politice si candidati, cat si la o informare exceptionala din partea candidatilor. O prima dificultate in Romania este data de lipsa unor informari de baza din partea autoritatilor referitoare la aceste masuri. La noi, informarile sunt de cele mai multe sumare, neinteligibile sau lipsesc cu desavarsire. Informarea nu inseamna publicarea in Monitorul Oficial, ci la realizarea unor adevarate campanii destinate cetatenilor, astfel incat poata compara variantele de politici fiscale de pe piata politica”, a mai spus antreprenorul.

Astfel, in acest moment, mediul de afaceri din Romania are de a face cu un cetatean neinformat care voteaza in necunostinta de cauza. Iar efectele sunt vizibile.

Interes pentru investitii in Romania, dar reticenta mare

In mod clar exista interes ridicat pentru potentialul Romaniei. Nu doar in Norvegia, ci in multe alte tari. Dar, pe cat de mare este interesul, pe atat de crescuta este si reticenta, mai ales pe fondul instabilitatii actuale, care scade considerabil probabilitatea ca estimarile si planificarile sa fie corecte.

“Schimbarile fiscale produc efecte semnificative in bugetarea unei investitii si in masurarea rezultatului acestei investitii. Dumneavostra ati investi intr-un proiect nestiind cu certitudine daca banii bugetati pentru taxe sunt suficienti, sau daca deducerile fiscale sunt estimate corect, sau daca pur si simplu TVA-ul sau accizele pe combustibil nu se schimba? Care trebuie sa fie marja de eroare bugetata? 2%? 5%? 15%? Ce rata de replicare a investitiei putem astepta ca investitori? Cat de certa este aceasta?”, se intreaba Adrian Savu.

La aceste intrebari statul ar trebui sa vina cu raspunsuri cat mai ferme si riguroase, care sa il incurajeze sa investeasca. Insa, in acest moment, raspunsurile nu sunt deloc asa:

''Sistemul de taxe e putin instabil momentan, posibil in scadere dupa promisiunile prezentului Guvern, insa as recomanda sa bugetati cu o marja de eroare de 15%, intrucat este posibil sa va scuteasca de unele taxe dar sa va creasca altele, sau sa impuna taxe noi, total neprevazute, de exemplu cresterea accizelor pe combustibil. Referitor la profit.... sigur veti avea profit, economia romaneasca e intr-un trend ascendent, doar ca momentan e greu de estimat cat va fi acesta peste 2 ani din cauza schimbarilor dese in sistemul fiscal....''. Asa ar arata raspunsurile, mai spune antreprenorul, care sunt departe de ce si-ar dori sa auda un investitor.

Efectele situatiei actuale din Romania se traduc in pierderea oportunitatilor. Adica mai putine locuri de munca, mai putine taxe pentru bugetul de stat si pierderea intregului ecosistem pe care orice potential il poate aduce. Si acestea nu sunt singurele probleme.

Adrian aminteste de un raport recent al Bancii Mondiale, care evidentiaza cresterea si potentialul economic al centrelor urbane din Romania, care sunt foarte atractive pentru investitorii straini. Insa, acelasi raport arata ca 1,1 milioane de romani vor sa plece in strainatate.

“Este o problema uriasa. De asemenea, Romania este aproape de infringement pentru nerespectarea tratatului referitor la reducerea deseurilor duse la groapa, desi avem patent inregistrat pentru una din cele mai inovatoare solutii de producere de energie electrica prin gazeificare cu plasma din deseuri si un proiect pilot la Brasov, care de altfel este si singurul oras din Romania care este sub cotele de infringement si lista de anomalii continua”, mai puncteaza antreprenorul.

Intr-un mediu atat de instabil, e greu de facut predictii pentru viitor, nici micro, nici macroeconomice. Cel mai clar este faptul ca ne cream singuri contextul in care ratam foarte multe sanse.

Avem un guvern disfunctional intr-o tara plina de oportunitati, pe care le vom pierde daca nu le vom valorifica la momentul oportun. Ar fi cel mai mare regret al meu ca tara mea sa piarda acest tren, sa vedem din gara oportunitatilor trecute ce ar fi putut fi...

Nu mai suntem in situatia sa nu avem de unde alege, am fost acolo 20 de ani, dar nu mai e cazul, trebuie insa sa incepem sa intelegem ce avem de ales, si sa facem alegerile corecte. Adrian Savu

Sursa foto: Gajus / Shutterstock