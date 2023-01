De la Ferrari și până la Jeep și de la Toyota și până la BMW, cei mai importanți constructori ai lumii s-au întrecut în lansări pe parcursul lui 2022, sfidând crizele care par că se țin lanț în ultima perioadă. Am avut parte de SUV-uri șocante, crossovere și berline inovative, dar și o varietate mare de modele exotice și tot atâtea electrice sau cu alte propulsii alternative.

Anul 2022 a adus peste 100 de lansări de modele noi pe plan internațional, iar aici vorbim de modele prezentate, în premieră mondială, în varianta lor de serie între ianuarie și decembrie 2022. În ciuda situațiilor dificile pe care le-am traversat și pe care le traversăm în continuare, anume criza chipurilor și a semiconductorilor, reverberațiile pandemiei de COVID-19 și, respectiv, războul din Ucraina, marii producători continuă să caute metode să inoveze în drumul spre viitor.

Electrificarea este pe buzele tuturor, așa cum era de așteptat, iar cele mai populare segmente la nivel global, anume cele ale SUV-urilor și crossover-urilor au fost bine reprezentate la capitolul lansări, deși am ales în acest top și modele care au ieșit în evidență deși vin din alte segmente. Am cules, așadar, nici o zecime din toate mașinile lansate în 2022 (deși unele nu vor ajunge în showroom-uri prea curând), iar criteriile au fost diverse. De la acel „wow factor” și până la popularitate, practicalitate sau cifre de performanță – toate au fost luate în calcul. Și încă un detaliu important: ordinea din acest top este întâmplătoare, deoarece n-am putut clasifica just mașini atât de diferite.

Lansată în iulie, cea de-a șasea generație a unuia dintre cele mai cunoscute hot hatch-uri din lume are un design mai puțin țipător față de modelul FK8 care, după cinci ani de activitate, iese la pensie. În ciuda liniilor mai „calme” și a faptului că motorul este același K20C turbo de 2 litri, noul Civic Type R este mai rapid și are mai multă putere: acum, oricine se va bucura de 316 cai putere (anterior, cu această cifră se lăudau doar modelele de pe piața europeană și cea niponă), iar japonezii vor primi chiar mai mult, adică 325 de cai putere. În urmă cu 10 ani, un Type R avea doar 200 de cai putere. Nu este, astfel, de mirare că Civic-ul cel nou a zdrobit deja recordul pentru mașini de stradă cu tracțiune față pe circuitul Suzuka.

Hyundai și-a pus din nou designerii la treabă, văzând că aspectul neobișnuit al crossover-ului Ioniq 5 a prins la public. Cu proporții ce aduc, mai degrabă, cu un Vel Satis, Ioniq 5 nu seamănă cu vreun alt Hyundai, iar Ioniq 6 își propune să fie la fel de pestriț în trafic, deși își asumă proporțiile de berlină fastback, cu un posterior ce pare inspirat de o anumită sportivă cu două uși făcută în Stuttgart. Cu două baterii (până acum) și trei nivele de putere, Ioniq 6 se laudă cu o autonomie de peste 600 de kilometri (WLTP) în versiunea long range și fast-charging (DC) de până la 233 kw. Cea mai puternică variantă are 321 de cai putere și atinge 100 km/h în 5,1 secunde, iar aceste performanțe nu-s de speriat deoarece Ioniq 6 a trecut cu note maxime de toate testele celor de la EURO NCAP.

Ferrari spune că Purosangue nu este un SUV, deși cu toții știm că italienii nu puteau să ignore la infinit vânzările de care se bucură rivalii de la Porsche și Lamborghini cu SUV-urile lor. Piața asiatică, dar și cea nord-americană bătea de ani de zile la ușile din Maranello cerând o mașină de acest gen, iar Purosangue este primul pas. Cu 715 cai putere de la un V12 de 6,5 litri, Purosangue are nevoie de doar 3,3 secunde pentru a prinde 100 km/h și nu se oprește până la 311 km/h. Cu un sistem 4x4 neobișnuit ce intră în acțiune doar în primele patru viteze și doar până la o viteză de 200 km/h, Purosangue este și primul Ferrari de serie cu patru portiere, iar tu nu mai poți comanda unul în prezent deoarece italienii au întrerupt momentan procesul de pre-comandă. Motivul? Comenzile se întind pe următorii doi ani, în ciuda prețului de listă ce se apropie de 400.000 de euro.

Toyota Prius este o mașină care și-a câștigat, deja, un loc important în istorie fiind primul model hibrid de serie din lume. Asta era în 1997, iar, de atunci, a trecut un sfert de secol în care japonezii au lucrat asiduu pentru a îmbunătăți unul dintre simbolurile mișcării eco. Generația a cincea a fost prezentată în noiembrie și este, fără doar și poate, cea mai agresivă, din punct de vedere estetic, și performantă dintre toate. Cu 60% mai multă putere decât generația a patra (adică 220 de cai putere în total dintre care 150 vin de la motorul tradițional de 2.000 cmc), Prius-ul nou este mic decât cel vechi, dar ampatamentul a crescut, la fel ca și autonomia în modul full-electric (cu 50 de procente). Europa va primi doar varianta plug-in hybrid care are nevoie de doar 6,7 secunde pentru a atinge 100 km/h, adică cu aproape 4 secunde mai puțin decât vechiul model.

BMW XM este primul SUV dezvoltat integral de divizia M a BMW, iar Citroen a fost de acord ca bavarezii să folosească acest nume. Cu o lungime de 5,1 metri și o greutate de 2.749 de kilograme, XM are proporții similare cu ale lui X7, având la bază tot platforma CLAR. Performanțele sunt, însă, clar superioare. Varianta de bază are 644 de cai putere în total, vârful de gamă denumit Label Red aduce 738 de cai putere și 1.000 Nm. Motorul cu ardere internă este un V8 4,4 litri, iar partea electrică este hrănită de o baterie de 25,7 kWh ce asigură o autonomie de până la 88 de kilometri în mod full-electric. Cel mai important atuu al acestui SUV construit în SUA este, însă, interiorul și armata de tehnologii și ecrane ce-l populează. În fond, BMW știe că nu vei vrea să te uiți prea mult la exterior și a lucrat acolo unde trebuie.

Spectre este, în același timp, unul dintre rivalii neobositului James Bond și, totodată, primul Rolls-Royce electric de serie. Cu o autonomie de 500 de kilometri, Spectre ascunde aceeași platformă ca și a Phantom-ului sau a SUV-ului Cullinan, dar are doar două portiere. Britanicii au testat prototipurile lui Spectre peste tot în lume, parcurgând peste 2,5 milioane de kilometri (nici Cercul Arctic nu a fost evitat) pentru a se asigura că aduc pe piață simbolul electric al luxului suprem. Cu mii de steluțe luminescente în interior (peste tot, pe bord, pe fețele ușiilor, dar și pe plafon), Spectre este spectaculos din secunda în care deschizi portiera, într-atât că nici nu-ți mai pasă că are 576 de cai putere și 900 Nm.

Primul SUV din gama Polestar a fost lansat în octombrie și, practic, este înrudit cu nourile Volvo-uri electrice – o mențiune de onoare merită și Volvo EX90, la rândul său lansat în 2022. Am optat, însă, pentru Polestar deoarece are un design mai îndrăzneț, cu niște faruri îndrăznețe și o linie mai sportivă, al treilea model făcut de Polestar se laudă cu un interior unde găsim materiale regenerabile, dar și tehnologie de ultimă-generație cum sunt senzorii ultrasonici care detectează animale sau copii. Puterea este din plin, varianta de bază având 489 de cai putere din două motoare, iar bateria nu este nici ea mică, 111 kWh. Tehnologia LiDAR este disponibilă opțional, dar, chiar și fără opționale, acest SUV va costa peste 80.000 de euro.

Austral este înlocuitorul lui Renault Kadjar și, pe lângă asta, este primul Renault construit pe platforma modulară CMF-CD. Cu benzi de LED-uri și mai multe ecrane ce parcă „urmăresc” pe cel de la volan, interiorul lui Austral arată bine, iar loc este pentru cinci persoane. Câteva elemente au fost preluate de la Megane-ul electric, inclusiv sistemul de infotainment. Gama de motorizări este electrificată, de la micro-hybrid și până la full-hybrid, iar vârful de gamă primește tratamentul Alpine. Cu modul de condus „Predictive”, Austral îți spune cum trebuie să conduci pentru a consuma mai puțin, iar manevrabilitatea este îmbunătățită grație sistemului rear-wheel steering.

Marca de lux din portofoliul General Motors, Cadillac, vrea să recapete gloria pierdută în vremuri imemoriale și a realizat că ar putea încerca să revină pe culmile gamei de lux odată cu trecerea la modele 100% electrice. Cu o formă aparte și un preț de 300.000 de dolari (din care 6.000 de dolari costă doar stopurile bumerang), Celestiq este cea mai scumpă mașină din întreg concernul și doar al doilea EV Caddy. Cu o autonomie de 483 de kilometri mulțumită unei baterii de 111 kWh, Celestiq îți oferă destul timp să te bucuri de interiorul somptuos și de performanțele care te fac să nu-i crezi pe americani când spun că mașina va cântări aproximativ 2,5 tone. Sunt 600 de cai putere și 866 Nm disponibili de la motoarele electrice Ultium, iar GM a anunțat că mașina va fi asamblată manual, ca în anii ‘30.

Primul Jeep electric nu putea lipsi din topul nostru, iar Avenger vrea să fie mai mult decât o simplă jucărie de oraș. Cu moduri de condus pe noroi, macadam sau prin zăpadă, micul Avenger face parte din planul de electrificare al grupului Stellantis și te duce cam 400 de kilometri cu bateria sa de 56 kWh. Performanțele nu sunt spectaculoase (156 de cai putere și 260 Nm), dar Avenger are tehnologie în rând cu alte modele din segmentul SUV-urilor compacte, iar încărcarea durează doar 24 de minute prin fast-charging, de la 20 la 80%. Prețul de pornire este de 31.000 de euro, dar opționalele îl duc până spre 40.000 de euro cu ușurință.

