Lexus pariază, în continuare, pe hibride: Piața europeană nu va trece masiv la electrice nici în următorii ani

Lexus, brand-ul de lux al Toyota, și-a prezentat recent cel mai mic model din gamă, crossover-ul hibrid LBX. Odată cu această lansare, Lexus și-a reconfirmat atașamentul față de modelele hibride clasice, adică cele fără tehnologie plug-in. Conform reprezentanților mărcii de lux, un hibrid parcurge în regim nepoluant cam 50% din traseele prin oraș.

Nicio mașină produsă vreodată de Lexus nu este mai mică decât LBX, al doilea model din istoria mărcii care folosește un nume din trei litere. Cum primul a fost supercarul LFA, nu putem compara LBX-ul decât cu fratele de platformă, adică Toyota Yaris Cross. Ambele mașini împart platforma TNGA-B, Yaris Cross fiind deja un model de succes pe plan european. Lexus visează la un succes similar, LBX fiind inițialele pentru „Lexus Breakthrough Crossover”.

LBX ascunde același propulsor ca și Yaris Cross, anume unul de 1.500 cmc cu trei cilindri care dezvoltă 134 de cai putere, cu 20 de cai mai mult decât sub capota Toyotei. În plus, Lexusul are un ampatament mai lung cu 20 de milimetri și constructorul speră că va atrage noi clienți - din martie 2024, când ajunge în showroom-uri. La acel moment, Marea Britanie va fi la doar șase ani distanță de interzicerea mașinilor cu motoare alimentate de combustibili poluanți, iar statele din Uniunea Europeană la 11 ani de intrarea în vigoare a unei inițiative similare.

În ciuda faptului că spațiul UE-27 a venit cu o excepție doar pentru mașinile cu motoare cu ardere internă alimentate cu așa-numitele „e-fuels”, Lexus nu abandonează hibridele clasice, care nu se încarcă de la priză. „Este evident că, cel puțin în următorii ani, majoritatea pieței europene nu va trece la EV-uri. În acest context, tehnologia hibridă rămâne relevantă pe continent”, a spus Dimitris Tripospitis, șeful Lexus Europe. „În Marea Britanie, în schimb, trebuie să studiem atent legislația”, a spus oficialul mărcii nipone, referindu-se la introducerea unei cote obligatorii, începând cu 2024, care-i va forța pe constructori ca 22% din mașinile noi vândute să fie ZEV-uri (zero-emmission vehicles).

„Tehnologia hibridă este în continuare viabilă deoarece aduce cu ea multe beneficii, hibridul care 'se încarcă singur' pe care-l propunem noi fiind la cea de-a cincea generație”, a spus cel care conduce destinele Lexus pe bătrânul continent. Declarațiile acestea, făcute pentru Autocar, sunt în rând cu cele spuse deja de Toyota, cel mai mare constructor din industrie venind cu un pachet complex, pe mai multe direcții, pentru a-și micșora amprenta de CO2. Toyota și-a lansat doar un singur EV sub conducerea fostului CEO Akio Toyoda, dar își va mări plaja de EV-uri fără a abandona modelele pe hidrogen, dar și hibridele.

„Putem demonstra că în 80% din timp și, respectiv, pe 50% din distanța rutelor citadine, un hibrid clasic funcționează în regim nepoluant”, a explicat Richard Kenworthy, șeful pe producție al Toyota UK. „Credem că propulsia hibridă face parte din mixul de soluții pentru a reduce, rapid, emisiile de CO2”, a spus acesta adăugând că noul LBX se încadrează fără probleme sub ținta de emisii de 120g/km - pe lângă avantajul consumului redus (un Yaris Cross se laudă cu un consum de sub 4 litri/100 km în condiții de trafic real).

„Trebuie să luăm în calcul și valoarea reziduală a hibridelor. Spre exemplu, în Norvegia, cea mai mare piață de electrice din Europa, mașinile cu motoare clasice își păstrează o valoare ridicată pe piața second-hand”, a spus Tripospitis. „Dacă acolo unde 85% din piață este formată din EV-uri mașinile non-EV își păstrează un preț ridicat la revânzare, opinia mea este că vedem o situație clasică de cerere contra ofertă: oamenii care-și doresc o mașină cu motor cu piston sunt gata să plătească mai mult pentru că oferta este limitată”, a spus șeful Lexus pe Europa.

Sursa foto: Lexus

