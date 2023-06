Ediția centenară a cursei de 24 de ore de la Le Mans a fost prilejul ales de mai mulți producători pentru a-și prezenta viziunea pentru viitor: fie că e vorba de prototipuri de curse care funcționează cu hidrogen sau de supercarul Porsche Mission X, un model care ne arată „cum ar putea să arată o super-sportivă a viitorului”.

Porsche aniversează 75 de ani în 2023, constructorul din Stuttgart marcând această bornă cu o suită de modele speciale, niciunul mai aparte decât Mission X, un supercar care ar putea fi cel mai rapid din lume, dacă Porsche l-ar produce în serie. Mașina aduce aminte, din punct de vedere vizual, de mai multe Porsche din trecut, principala sursă de inspirație fiind, aparent, un alt concept care s-a pierdut printre fișetele din Zuffenhausen, spectaculosul 919 Strasse.

Ca și 919, conceptul Mission X arată ca un prototip de Le Mans adaptat pentru traiul pe drumurile publice, ADN-ul său din motorsport - marcat de utilizarea ușilor de tip fluture - fiind completat de un tren de rulare electric. Lat de doi metri și înalt de doar 1,2 metri, Mission X arată ca o rachetă, motiv pentru care nuanța de auriu închis care acoperă curbele caroseriei poartă numele 'Rocket Metallic'. Ascunzând un adevărat schelet din fibră de carbon, partea superioară a mașinii este dominată de suprafețe vitrate mari, inclusiv partea superioară a ușilor, dar și parbrizul generos.

La interior, este loc de doar doi ocupanți, fiecare fiind obligați să încapă în niște scaune-scoică ultra-profilate și îmbrăcate în piele care te îmbrățișează în locurile esențiale pentru suportul necesar la viteze mari. Motivul? Porsche consideră că, dacă ar fi să producă acceastă mașină în serie, ar rezulta cel mai rapid model de stradă care a rulat vreodată pe Nurburgring-Nordschleife. De dragul aducerii aminte, menționăm că cel mai rapid timp al unei mașini road-legal pe „Iadul Verde” este un 6:35.183 și a fost reușit de Mercedes-AMG One, un hypercar cu motor din Formula 1 pilotat de Maro Engel. Cel mai rapid Porsche, un 911 GT2 RS cu kit aerodinamic Manthey Racing este cu peste opt secunde mai lent.

Sistemul de baterii va fi montat central, în spatele cockpit-ului, toate informațiile cu privire la nivelul de încărcare, dar și un cronometru și alte date pentru rulajul pe circuit fiind afișate pe ecranul din spatele volanului miniatural scos tot din lumea curselor. Cu un sistem electric de 900V, Porsche vizează și timpi de încărcare foarte reduși, dar și o greutate mică pentru un EV: îndeajuns pentru a bifa un raport putere-greutate de 1 cp/kg - identic cu al lui Koenigsegg One:1 care se laudă încă din nume cu raportul de 1 la 1 (1.360 kg și 1.360 cai putere).

Trebuie spus că recordul pentru mașini 100% electrice este la ani lumină de recordul lui AMG One, Tesla reușind un 7:25, deci noul model Porsche ar trebui să fie mult, mult mai rapid și, deci, și mai ușor. Doar Lotus Evija se apropie de raportul de 1 la 1, supercarul britanic lăudându-se cu aproape 2.000 de cai putere la o greutate de 1.680 de kilograme. Porsche nu a anunțat fără echivoc că va produce Mission X - care împarte probabil arhitectura electrică cu Mission R - dar această tehnologie și nivel de performanță ar putea ajunge, cândva, pe un model produs în serie limitată.

Toyota GR H2, un prototip pe hidrogen pentru anul 2026

O victorie la Le Mans pentru o mașină alimentată cu hidrogen ar fi „fezabilă” conform lui Pascal Vasselon, directorul tehnic al Toyota Gazoo Racing, echipa care activează în Campionatul Mondial de Anduranță în numele gigantului nipon. Toyota tocmai a concurat în ediția a 91-a din istoria de 100 de ani a întrecerii de 24 de ore de la Le Mans, iar compania continuă să investească în tehnologiile bazate pe hidrogen, prezentând în timpul weekend-ului cursei de 24 de ore un prototip ce folosește acest combustibil: GR H2.

Toyota dezvoltă de câțiva ani mașini care merg pe hidrogen, testându-le și în curse de anduranță. În ultimele sezoane, o Corolla pe hidrogen a concurat în seria niponă de anduranță Super Taikyu, inclusiv într-o cursă de 24 de ore organizată pe circuitul Fuji, o fostă gazdă a Grand Prix-ului Japoniei. Noul CEO al Toyota, Koji Sato, a spus că Toyota va continua să investească în tehnologii alternative, pe lângă BEV-urile prevalente în industrie, dar nu și-a asumat deschis o dată de lansare a unui proiect oficial. Cert este că Automobile Club de l'Ouest, organizatorii cursei de la Le Mans și co-organizatori ai Campionatului Mondial, vor să atragă un prototip pe hidrogen pentru a participa în cursa de la Le Mans chiar de anul viitor.

„Ținta noastră este să atingem neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de CO2, dar fără a sacrifica performanța sau plăcerea de a conduce”, a spus Akio Toyoda, Chairman-ul Toyota și fostul CEO și Președinte al companiei. „Îi încurajez pe toți să ia în calcul hidrogenul, deoarece este o alternativă interesantă. Sunetul, cuplul și performanțele dinamice sunt toate acolo”, a spus Toyoda care a subliniat că Toyota „va lua în calcul toate opțiunile posibile, inclusiv BEV-urile”.

Rob Leupen, șeful echipei, a spus că acest proiect este rezultatul efortului comun dintre Toyota Gazoo Racing Koln și centrul Toyota din Higashi-Fuji. Mașină măsoară 5,1 metri în lungime, cu 20 de centimetri mai mult decât actualul prototip de Le Mans al Toyota, GR010. Acesta din urmă este propulsat de un V6 turbo de 3.500 cmc care dezvoltă, alături de sistemul hibrid, un maxim de 670 de cai putere. Mașina care a terminat, weekend-ul trecu, pe poziția secundă în cursa de 24 de ore - în spatele Ferrari - cântărește puțin peste o tonă și a bifat victorii în 2021 și 2022 (Toyota a câștigat la Le Mans în ultimii cinci ani consecutivi).

Ford revine la Le Mans cu Mustang

După ce a câștigat, la categoria GTE-Pro, în anul în care a aniversat 50 de ani de la prima sa victorie la Le Mans, Ford a decis să revină în celebra cursă, dar și în Campionatul Mondial de Anduranță. Dacă anteriorul proiect, care s-a concentrat pe Fordul GT, noul program de curse se învârte în jurul generației a șaptea a Mustangului, pregătit pentru curse de către Multimatic Motorsports. Noul Mustang de competiții se pliază pe specificațiile clasei GT3 și va putea fi folosit și în America, în seria IMSA, dar și în seriile continentale ale ACO și SRO (Stephane Ratel Organization).

Noul Ford Mustang GT3 (ultimul Mustang GT3 a concurat în urmă cu aproximativ un deceniu) a fost folosit și ca rampă de lansare pentru noul rebranding al Ford Performance. Mașina a fost omologată pe baza variantei de stradă Mustang Dark Horse. Acesta dezvoltă 500 de cai putere și 566 Nm dintr-un V8 Coyote de 5.000 cmc care va fi folosit și pe modelul de curse. Pentru motorsport, motorul a fost însă mărit la 5,4 litri, iar mașina beneficiază de un pachet aerodinamic specific, suspensii noi, o cutie montată posterior (transaxle), dar și componente de caroserie din carbon.

Mustangul va debuta în cursa de 24 de ore de la Daytona, iar programul din Mondialul de Anduranță va fi manageriat de Proton Competition, echipă ce concurează în prezent cu Porsche. Noul regulament din seria intercontinentală de anduranță limitează, însă, numărul de mașini înscrise de la fiecare constructor la categoria de GT-uri la doar două exemplare, iar Proton a ales să vină cu două Forduri, pe lângă un Porsche 963 înscris la categoria de top pentru prototipuri (Hypercar). Prețul noului Mustang de curse ar trebui să sară de 650.000 de euro, fără kitul de anduranță care vine cu un rezervor mai mare, mai multe lumini și alte componente de rezervă.

Chevrolet Camaro se retrage cu o variantă care aduce pe stradă spiritul bestiei de la Le Mans

Rivalul cel mai mare al Mustangului va fi pensionat la începutul lui 2024, iar Chevrolet a prezentat mai multe ediții speciale pentru a marca finalul producției generației a șasea a lui Camaro. Printre acestea se numără și Camaro ZL1 Garage 56 Edition. Mașina, care va fi fabricată în doar 56 de exemplare, este inspirată de modelul de curse care a concurat la Le Mans chiar anul acesta. Printr-un acord dintre ACO și NASCAR, echipa Hendrick Motorsport a dezvoltat un Camaro, bazat pe modelul din NASCAR Cup Series, care să poată să ruleze timp de 24 de ore, iar rezultatul, înscris într-o categorie invitațională separată de clasamentul oficial, a fost apreciat de fani. În 2023, NASCAR aniversează 75 de ani de existență.

Versiunea de stradă va suna la fel de bine ca și mașina de curse și va fi vopsită în Riptide Blue, pe lângă schema grafică specifică cu dungi albe și aurii. Pachetul vizual include elemente de carbon și bara față de pe ZL1 1LE. Sub capotă se află 6,2 litri LT4 V8 cu 650 de cai putere și 884 Nm care vor ajunge la sol prin niște anvelope Goodyear Eagle F1 SuperCar. Nu se știe prețul versiunii Garage 56, dar modelele speciale costă undeva între 30.000 de euro și 82.000 de euro pe piața din Statele Unite.

Ligier a scos din joben un GT pe hidrogen, JS2 RH2, care este gata de curse

Constructorul de mașini de curse Ligier, relansat de către Jacques Nicolet utilizând numele fondatorului, Guy Ligier, a prezentat propriul său concept pe hidrogen. Mașina, denumită JS2 RH2, este descrisă ca fiind „gata de curse” deoarece se bazează pe JS2R, un model de succes al mărcii franceze care a concurat chiar și în România. Co-dezvoltată cu Bosch Engineering, soluția tehnică de motor cu combustie internă pe hidrogen permite o viteză maximă de 280 km/h. Motorul este un V6 bi-turbo de 3.000 cmc care produce 570 cai putere.

Cântărind 1.450 de kilograme, mașina poate bifa circa 40 de minute pe circuit între realimentări. Sub caroserie se ascund trei rezervoare speciale de 2,1 kilograme fiecare. Deși Ligier organizează o serie proprie pentru mașinile sale de curse - JS2R și JS P4 - noul model pe hidrogen nu va concura prea curând. Practic, mașina are rolul de „proof of concept”, vrând să arate doar faptul că tehnologia este viabilă. Tocmai de aceea nu există nici un preț de achiziție, deși Bosch și Ligier ar pute colabora și în viitor. Un alt constructor care a prezentat un proiect nou în cadrul zonei dedicate proiectelor cu propulsie pe hidrogen a fost GCK, care a venit cu Foenix H2 în „Hydrogen Village”.

Alpine a prezentat prototipul cu care va reveni în clasa Hypercar de la Le Mans

Categoria de top a Mondialului de Anduranță, aceeași pe care Toyota o atacă cu prototipul GR010 în prezent, va fi și mai bogată în 2024. Pe lângă mărcile prezente în actualul sezon, dintre care nu lipsesc Cadillac, Porsche, Ferrari și Peugeot, se vor alătura și Alpine - brand-ul sportiv al Grupului Renault - dar și BMW și Lamborghini. În total, alături de mărcile de producție limitată (Vanwall, Glickenhaus, isotta Fraschini), sezonul viitor va avea circa 10 constructori de prototipuri la start conform noului format.

Alpine-ul A424_β va fi construit pentru regulamentul LMDh, astfel că ascunde un șasiu ORECA pe noile specificații ale clasei LMP2. Peste această „coloană vertebrală” vine o caroserie care evocă design-ul contemporan al modelelor Alpine, motorul fiind de origine Mecachrome. Un V6 turbo de 3.400 cmc, acesta este conectat la unitatea hibridă de 50 kW, standard în cazul tuturor modelelor din grupajul LMDh (Porsche, BMW, Acura, Cadillac și Lamborghini).

Fostul director sportiv al Peugeot, Bruno Famin, actualmente director general al Alpine Racing, a spus că „a venit ca o decizie naturală să colaborăm cu Mecachrome pe partea de propulsie, deoarece lucrăm cu ei în toate proiectele noastre și avem o istorie de câteva decenii în spate”. Mașina va fi pregătită în WEC de către formația Signatech, cea care a înscris și vechiul prototip Alpine de anul trecut, dar și modelele ORECA de la clasa LMP2 în actuala stagiune. În trecut, Signatech a operat mașini ORECA - încă din 2011.

Alpina își dorește să bifeze al doilea succes al său la Le Mans după victoria din 1978, când prototipul Alpine-Renault A442-B a reușit să învingă, la a treia încercare, modelele Porsche. Chiar și în anii '70 conexiunea dintre Alpine-Renault și ORECA era activă, formația lui Hughues de Chaunac reușind să înscrie un prototip A442-B privat cu Didier Pironi la comenzi în 1977.

