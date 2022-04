Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 35.310 locuri de muncă la nivelul României, anunță instituția printr-un comunicat de presă.

Cele mai multe locuri de muncă în România sunt oferite pentru:

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (2.305);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.864);

manipulant mărfuri (1.510);

agent de securitate (1.374);

lucrător comercial (1.271);

muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.142);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (794);

fierar betonist (630); conducător auto transport rutier de mărfuri (610);

confecţioner-asamblor articole din textile (577).

Din cele 35.310 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.201 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; programator; manager; contabil etc.), 8.442 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de vânzări; lucrător comercial; șofer de autoturisme și camionete; vânzător; manipulant mărfuri etc.), 8.711 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; bucătar; ospătar (chelner); sudor; electrician de întreţinere şi reparaţii etc.), restul de 15.956 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; femeie de serviciu etc.).

Baza de date cu locuri de munca disponibile se actualizează în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

718 locuri de muncă vacante în Europa

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 718 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania - 283 locuri de muncă pentru: ospătar; operator utilaje de construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; muncitor necalificat în construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; educatoare/ educator; tăietor de carne şi lucrător în producţie;

- 283 locuri de muncă pentru: ospătar; operator utilaje de construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; muncitor necalificat în construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; educatoare/ educator; tăietor de carne şi lucrător în producţie; Belgia - 155 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat în agricultură;

- 155 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat în agricultură; Finlanda - 107 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat - culegător căpşuni; lucrător în agricultură; lucrător în metal; muncitor în producţie pentru elemente din beton; mecanic caroserie auto;

- 107 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat - culegător căpşuni; lucrător în agricultură; lucrător în metal; muncitor în producţie pentru elemente din beton; mecanic caroserie auto; Norvegia - 84 locuri de muncă pentru: bucătar/chef; chelner; chef; operator CNC pentru maşini mari Mazak Integrex; muncitor piscicol; mecanic biciclete; mecanic auto;

- 84 locuri de muncă pentru: bucătar/chef; chelner; chef; operator CNC pentru maşini mari Mazak Integrex; muncitor piscicol; mecanic biciclete; mecanic auto; Polonia - 39 locuri de muncă pentru: montator de instalații electrice; electronist; operator maşină; muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC; măcelar abator vită;

- 39 locuri de muncă pentru: montator de instalații electrice; electronist; operator maşină; muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC; măcelar abator vită; Franţa - 27 locuri de muncă pentru: culegător sparanghel; tehnician controlul calității; tehnician de producție în industria farmaceutică;

- 27 locuri de muncă pentru: culegător sparanghel; tehnician controlul calității; tehnician de producție în industria farmaceutică; Olanda – 15 locuri de muncă pentru: constructor corturi; îngrijitor animale; culegător sparanghel; muncitor;

– 15 locuri de muncă pentru: constructor corturi; îngrijitor animale; culegător sparanghel; muncitor; Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: muncitor întreținere, curățenie cabine WC;

– 3 locuri de muncă pentru: muncitor întreținere, curățenie cabine WC; Malta - 2 locuri de muncă pentru: dezvoltator interfețe IT; proiectant inginer construcţii;

- 2 locuri de muncă pentru: dezvoltator interfețe IT; proiectant inginer construcţii; Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: fierar betonist;

– 2 locuri de muncă pentru: fierar betonist; Elveţia - un loc de muncă pentru: chirurg plastician.

Citeste si: Cererea pentru joburile remote a crescut, chiar și după ridicarea...

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: