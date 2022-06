Piața actuală a forței de muncă se arată în favoarea candidatului, iar acum ei sunt cei care se află în postura de a stabili noi tendințe în modul de lucru, cât și la nivel de salarii și beneficii. Mobilitatea crescută a românilor la nivel profesional generează și un număr mare de locuri de muncă disponibile. Totuși, deși ofertele sunt numeroase, candidații nu mai stau la coadă la ușa companiilor cum se întâmpla poate în trecut. Indiferent de domeniul de activitate, angajații se găsesc greu, mai ales în contextul în care schimbarea de carieră reprezintă o prioritate pentru tot mai mulți. În industria auto și în departamentele de IT, cercetare și dezvoltare e cea mai mare „foame” de angajați. În ce alte indsutrii se mai angajează masiv?

„IT-ul e și o industrie și un departament. Dacă stăm să ne uităm la companiile care au participat la târg (n.red. Târgul Angajatori de Top), multe dintre ele sunt din industria financiară, care au brațe de tehnologie și care recrutează foarte agresiv. Și atunci probabil de asta și IT-ul e un domeniu cu atât de multe oportunități pentru că el ia parte la reinventarea tuturor industriilor și nu e o industrie în sine. Ai companiile de software care sunt companii specializate. Dar cu toate acestea, nu au fost cele mai multe joburi aici. Cele mai multe au fost cele din automotive, o industrie uriașă”, a declarat Dragoș Gheban, Managing Partner la Hipo.ro, într-un interviu acordar wall-street.ro.

Din punct de vedere al ofertelor salariale e un timp bun să fii candidat, spune specialistul pentru că diversitatea joburilor din România e foarte mare. Și în zona financiară „plouă” cu joburi, pe zona de bănci, asigurări, fintech-uri și chiar burse. Dragoș Gheban spune că de când lucrează el în resure umane, știe să fi existat doar o singură perioadă în care în domeniul financiar nu se făceau angajări și anume în 2019, în primele luni ale anului.

E industria în care poți să spui cu siguranță că există joburi. Și pot să îți dau câteva exemple, de la MassMutual, una dintre cele mai mari companii de asigurări din SUA, care are un centru foarte mare în România, la London Stock Exchange în România, la ING care are un centru în țara noastră, Raiffeisen are o echipa foarte mare pe tech, UniCredit la fel.

Dragoș Gheban, Managing Partner at Hipo.ro și Managing Partner Catalyst Solutions