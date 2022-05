Pentru multe companii, tinerii sunt coloana vertebrală a unei organizații, în timp ce altele alocă poate mai puține resurse pentru a atrage tinerele talente, din teama că vor pleca la scurt timp după ce vor fi recrutați. Însă un angajator care vrea să rămână competitiv în piață, în aceste vremuri, nu ar trebui să ia în calcul această variantă, a explicat Dragoș Gheban, Managing Partner la Hipo.ro, într-un interviu acordat wall-street.ro. Ce sfaturi are specialistul pentru tinerii aflați la început de carieră?

„Pe măsura ce și canalele de marketing și de recrutare s-au scumpit, cred că aici organizațiile trebuie să aloce mai multe resurse pentru a rămâne competitive. Cine reușește să își construiască echipa, va avea și clienți (...) Eu cred că dacă abordezi sistemic recrutarea de juniori, respectiv nu un junior acolo, un junior acolo, ci un program pentru ei, trebuie să iei în calcul că unii dintre ei vor pleca. E un lucru pe care aproape că poți să îl calculezi matematic. Dacă derulezi programe mai mari, știi câți la sută din ei vor pleca și poți să recrutezi mai mulți. Dacă îi recrutezi împreună și ai programe mari, e mai ușor să le administrezi, resursele sunt puțin mai mici”, a declarat Dragoș Gheban.

Pe de altă parte, în raportul „potențial vs experiență”, expertul de la hipo.ro, portalul de carieră dedicat candidaților cu studii superioare, spune că înțelege până la un punct „supărarea” companiilor care nu angajează juniori, din teama de a nu pleca după trei, șase sau poate chiar mai puține luni. Deși „e dureros ca să investești și să pregătești un junior care pleacă pur și simplu pentru că nu mai vrea să lucreze”, motivele nu au legătură de multe ori cu jobul în sine, ci doar cu decizia angajatului, care de multe ori devine una personală, spune Dragoș Gheban. Avantajul este al celor care rămân și care tind să fie mult mai fideli față de angajatorul lor și chiar să rămână cu un an în plus în companie, față de un alt angajat.

Cred că la juniori te poți concentra mai mult pe potențialul lor, pe când la profesioniști nu ai de ales, îi iei pentru niște abilități foarte specifice. Iar când recrutezi pentru abilități specifice, s-ar putea să fii nevoit să mai faci un compromis în ceea ce privește atitudinea, compatibilitatea cu valorile și cultura companiei. Dacă te uiți și cauți să le aibă pe amândouă, devine extrem de dificil. Și atunci companiile vor face un compromis. La juniori asta poți să selectezi ca un criteriu general, potențialul. Apoi să fie niște oameni isteți, cu energie pozitivă, care vor să învețe, să se dezvolte (...) E simplist să te gândești că nu recrutezi juniori pentru că s-ar putea să plece. Ai multe de pierdut dacă mergi pe calea asta. Managing Partner at Hipo.ro și Managing Partner Catalyst Solutions (foto) Citeste si: Noi oportunități de internship: care sunt cele mai căutate domenii

Sfaturi pentru tinerii aflați la început de carieră. „Să fie atenți la posibilitățile de dezvoltare, nu la diferențele salariale”

O veste bună pentru tineri reiese dintr-o analiză realizată de hipo.ro, care arată că în 2022, 76,58% dintre angajatori își propun să recruteze juniori (absolvenți, candidați cu experiență sub 3 ani). Mai mult, peste 90% dintre companii plănuiesc să aducă interni în echipele lor în 2022. Când alege compania la care să lucreze, un tânăr aflat la început de carieră trebuie să fie atent la ce poate să îi ofere respectiva organizație în materie de instrumente de învățare. Diferențele salariale care sunt destul de mici pentru un angajat cu puțină experiență nu trebuie să fie un factor decisiv în alegerea unui angajator.

„Nu toate joburile se nasc egale. Pare că sunt foarte multe joburi, dar dacă le studiezi atent și vezi ce programe îți oferă fiecare dintre ele și cât de mult investesc companiile în tine, îți dai seama că sunt diferențe. Și realitatea este că din punct de vedere financiar (iar asta e ceva ce poate candidații la început de carieră nu o văd), cea mai bună investiție pe care o poți face e să te dezvolți foarte puternic la început. Ți se va întoarce în favoarea ta de-a lungul întregii cariere. Una e să devii un profesionist după trei ani după ce ți-ai început cariera și alta e după zece. Pierzi șapte ani de salariu de profesionist. Ce cred eu e că trebuie să fie atenți și la posibilitățile de dezvoltare și nu la diferențele astea salariale care de multe ori sunt destul de mici”, a mai precizat Dragoș Gheban.

Pentru un student, un internship sau un trainee sunt momentele în care acesta dă piept pentru prima dată cu câmpul muncii, vede ce înseamnă să lucrezi într-o companie și își însușește, prin practică, o parte din abilitățile pe care le caută angajatorii, de la un candidat. Prin urmare, nici acestea nu sunt deloc de neglijat, înainte de a avea primul job, spune Dragoș Gheban.

„Am observat că programele de trainee sunt date deoparte fiindcă candidații preferă joburi entry level pentru că intri direct în pâine, dar companiile chiar investesc mult în partea asta. Le recomand celor din anul 1,2, 3 de facultate să facă programe de internship. După ce termini facultatea, dacă faci din vara primului an de facultate sau chiar a doua, un astfel de program, vei avea timp să testezi diverse joburi și domenii și când termini studiile nu vei începe doar ca un simplu junior. Și asta fără să îți sacrifici studiile pentru că poți să faci doar peste vară sau poți să faci part-time”, a mai precizat Gheban.

