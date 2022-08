Odată cu creșterea contingentului de muncitori străini care au posibilitatea să muncească în țara noastră, au început să apară și problemele. Sunt luni de zile de când numeroase agenții de recrutare a personalului străin reclamă modul defectuos de acordare a vizelor, însă acum lucrurile au ajuns la un cu totul alt nivel, iar viețile unor oameni nevinovați, aflați la mii de kilometri depărtare de casele lor, sunt complet zdruncinate de incapacitatea autorităților române de a face față solicitărilor de procesare a actelor.

Acesta este și cazul muncitorilor deportați din cauza unor lacune judiciare, cum s-a întâmplat și cu Alma Caballero, o bonă din Filipine care s-a trezit cu un aviz de deportare și a fost luată în custodia autorităților direct din casa angajatorului său.

„Angajata mea a ajuns în țară prin intermediul agenției Work from Asia, iar eu am preluat-o de la un alt angajator din luna aprilie a anului trecut. În condițiile în care permisul ei de ședere a ieșit în 3 august 2021 și expiră pe 3 august 2022, actele pentru reînnoirea documentului au fost depuse pe data de 19 iulie 2022. Cei de la IGI (n.red. Insperctoratul General pentru Imigrări) au venit la mine acasă, au cerut să o vadă și au ridicat-o pe motiv că lucrează la negru, ea având un permis valabil până în data de 3 august 2022 și un dosar de prelungire a șederii aflat în curs de analiză. Noi așteptam programarea pentru reînnoirea permisului și am înțeles că sunt foarte aglomerați cei de la IGI, însă sub nicio formă nu anticipam o asemenea desfășurare de forțe. Alma Caballero este înainte de toate un om extraordinar, un membru al familiei noastre. Toți banii ei se duc acasă, la părinții săi, pentru îngrijirea celor doi copii. După ce a stat aproape 7 ore în custodia autorităților, Alma și-a găsit forța de a veni acasă cu zâmbetul pe buze, pentru a avea grijă de copii", a declarat doamna Alexandra Craina, angajatoarea Almei Caballero.

Citește și: Crește alarmant numărul muncitorilor străini care fug de la locurile de muncă: „Fug pentru că din start știu că e ușor să pleci din România în Schengen”

Despre situația dezarmantă prin care trece zilele acestea, Alma Caballero a declarat: ,,Sunt recunoscătoare familiei în care lucrez, pentru că sunt oameni buni, care mi-au demonstrat cât de mult țin la mine, prin faptul că nu m-au abandonat pe mâinile celor de la Imigrări. Îi iubesc, le mulțumesc și sunt foarte recunoscătoare că îmi sunt alături".

De la agenții de recrutare a personalului străin, la zeci de angajatori și chiar muncitori din afara țării, cu toții reclamă birocrația imposibil de urmat aplicată de către autoritățile române pentru aducerea în țară a forței de muncă din Asia. Odată cu creșterea contingentului de muncitori străini cu dreptul de lucru în România la 100.000 a devenit în scurt timp vizibilă imposibilitatea autorităților de a dubla cu fapte această promisiune.

Citeste si: IGI: 40 de cetăţeni străini au fost depistaţi că stăteau ilegal în...

Disperarea este cuvântul cheie în ceea ce privește agențiile de plasare și recrutare a forței de muncă din România, care pierd clienți și asistă neputincioase la deportarea unor oameni veniți legal să muncească în România.

„IGI a dat o amendă și o dispoziție de părăsire a țării pentru o muncitoare străină într-o manieră complet șocantă. În condițiile în care a fost urmată întocmai procedura dictată de autorități, rezultatul este unul care sfidează legalitatea. Mai mult decât atât, au eliberat o dispoziție prin care angajata trebuie să plece din țară în termen de 15 zile, iar angajatorul a primit o amendă de 10.000 de lei. Totul în condițiile în care doamna Caballero are un contract de muncă înregistrat, însă din cauza lipsei de resurse cu care se confruntă autoritățile, au invocat motivul că angajata ar munci ilegal în România. Complet fals și strigător la cer. Justificarea primită din partea autorităților nu are niciun temei legal, care să susțină motivele invocate”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Wor from Asia, despre unul dintre cele mai controversate cazuri cu care s-a confruntat de-a lungul experienței sale de peste 12 ani în domeniul recrutării de personal străin în România.

Citeste si: Crește alarmant numărul muncitorilor străini care fug de la...

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: