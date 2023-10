Flexibilitatea a fost, poate cel mai des utilizat cuvânt de angajatori și de companii, de la venirea pandemiei și până în prezent și asta pentru că un cadru legislativ flexibil al muncii și al întregii activități a devenit esențial pentru stimularea angajaților, cât și pentru menținerea și dezvoltarea oportunităților profesionale. Elena Fulgoi, Regional Manager People Development în cadrul producătorului de cabluri e­lec­trice şi de fibră optică Prysmian, care operează în România la unitatea din Slatina, unde are, în medie, 1.245 de angajați, a oferit mai multe detalii despre ce înseamnă exact flexibilitatea în muncă, pentru oamenii care lucrează pe teren.

„Legat de flexibilizarea muncii, eu pot vorbi despre ce se întâmplă în Europa de Est. Work life balance la personalul operativ înseamnă altceva, înseamnă să muncească mai multe ore deodată și să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se autorganiza. E nevoie de timp pentru acasă și atunci ar prefera să lucreze mai multe ore deodată și să aibă mai mult timp liber în paralel. Din păcate nu putem implementa asta în România, deși o implementăm în alte țări din Europa de Est. Ar fi interesant dacă ne-am putea uita mai mult aici, la aspectul legal. Sunt multe alte elemente. Noi avem angajați care călătoresc, în medie, 200 de km pe zi. Noi le asigurăm transport, ei sunt disponibili pentru ore suplimentare, dar nu pot sta mai mult pentru că îi așteaptă autobuzul afară”, a declarat Elena Fulgoi, Regional Manager People Development Prysmian Group, în cadrul unei conferințe realizate de AFSRU.

Timpul de lucru și orele suplimentare în cazul contractelor de muncă standard

Condițiile în care se pot efectua orele suplimentare, precum și perioadele exacte (pe săptămână, lună sau an) diferă dacă ne uităm la România vs țările din regiune. Astfel, în Cehia, Polonia și Slovacia timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână, iar orele suplimentare pot ajunge până la 150 de ore pe an. În Cehia și Polonia, orele suplimentare pot fi extinse până la 416 ore pe an dacă sunt convenite cu angajatul, iar în Slovacia până la 400 de ore pe an, tot prin consimțământul angajatului.

Timpul de lucru în Ungaria este de 40 de ore pe săptămână, însă orele suplimentare de muncă pot ajunge la 250 de pe an și pot fi extinse până la 400 de ore pe an.

România are reglementat timpul de lucru standard, de 40 de ore pe săptămână, iar orele suplimentare pot ajunge la 8 ore pe săptămână, regula fiind ca timpul de lucru maxim legal să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Sursa foto: Unsplash

