În urmă cu exact 49 de ani, Bill Gates și Paul Allen au fondat Microsoft, companie care nu doar că a trecut testul timpului, ci a rămas încă unul dintre cei mai mari giganți tehnologici de la nivel global. În drumul său spre a construi o astfel de companie de succes, care acum se mândrește cu o capitalizare de piață uriașă de 3,125 trilioane de dolari, Bill Gates a luat rareori pauze. Ba mai mult decât atât, în primele zile „de viață” ale Microsoft, fondatorul său nici măcar nu credea în ideea de zile libere sau de concediu. Asta este ceea ce Bill Gates le-a povestit, în 2023, și absolvenților de la Universitatea Northern Arizona.

„Când aveam vârsta voastră nu credeam în vacanțe. Nici măcar nu credeam în weekenduri. I-am forțat pe toți cei din jurul meu să muncească mai mult”, a spus Gates, care avea aproximativ 20 de ani când a fondat Microsoft.

Nivelul de control în companie ajunsese să fie atât de mare încât Bill Gates ținea evidența în firmă a persoanelor care vin devreme și pleacă târziu de la muncă. Acum, antreprenorul recunoaște că i-au trebuit decenii să realizeze că acest nivel de control nu era deloc adecvat și nici durabil.

„Pe măsură ce am îmbătrânit, dar și mai ales după ce am devenit tată, mi-am dat seama că pentru a avea o viață echilibrată, acest tip de control și acest tip de activitate fără pauză nu sunt deloc potrivite. Nu aștepta cât am făcut eu pentru a învăța această lecție. Trebuie să înveți că nu ești un leneș dacă ai lăsat puțin garda jos ca să te relaxezi. Mie unul mi-a luat mult timp să învăț asta”, a mai precizat fondatorul Microsoft, potrivit finance.yahoo.com.

Bill Gates nu mai face aceleași greșeli ca în trecut. Iată ce sfaturi are pentru a fi un om de succes

În urmă cu 10 ani, Bill Gates și-a lansat propriul blog, Gates Notes, unde împărtășească mai multe povești ale oamenilor pe care i-a întâlnit, dar și recenzii ale cărților pe care le-a citit și din care a învățat lucruri valoroase despre viață și despre ce înseamnă, de fapt, noțiunea de succes. Iată trei lucruri pe care le putem învăța de la Gates.

1. Pune întrebări atunci când rezolvi probleme

Liderii de business sunt în mod constant puși în fața unor situații în care trebuie să rezolve probleme, indiferent dacă este ceva cu implicații pe termen lung sau pe termen scurt. Gates spune că își începe întotdeauna procesul de rezolvare a problemelor punând două întrebări: „Cine a rezolvat mai bine această problemă?” și „Ce putem învăța de la el/ea?”.

„De când eram adolescent, am abordat orice mare problemă nouă în același mod: pornind cu două întrebări. Am folosit această tehnică la Microsoft și o folosesc și astăzi”, a scris Bill Gates într-o postare pe blog.

Deși sunt întrebări aparent simple, ele pot servi drept puncte de plecare bune pentru a răspunde cel mai bine în fața unei provocări.

2. Gestionează-ți timpul cu înțelepciune

În viața lui Bill Gates a existat un personaj care l-a învățat cum să-și gestioneze timpul într-un mod eficient: Warren Buffett. Deși fondatorul Microsoft este, fără îndoială, unul dintre cei mai puternici și bogați oameni din afaceri din întreaga lume, el este foarte prudent când vine vorba de agenda sa.

Bill Gates și Warren Buffett. Sursa foto: captură video / YouTube

„Îmi amintesc că Warren mi-a arătat calendarul său. Nu era nimic pus în el”, a spus Gates într-un interviu din 2017.

Bill Gates, pe de altă parte, obișnuia să aibă „fiecare minut valorificat” în agenda sa, crezând, pentru o bună bucată de vreme că doar așa se pot face lucrurile. Totuși, bunul său prieten, Warren Buffett, l-a învățat cât de important este să ai un timp doar al tău, în care să te gândești și să meditezi la ce contează cu adevărat, indiferent că vorbim de afaceri sau de viața personală.

Tu controlezi timpul. Să stai tu singur, cu gândurile tale și să gândești lucrurile trebuie să fie o prioritate. Să ai fiecare oră și fiecare minut din agendă încărcat nu te face un lider mai bun. Mai mult, acesta nu este, așa cum poate crezi, un indicator al seriozității. Bill Gates, fondator Microsoft

3. Fii înțelegător și răbdător

Deși lui Bill Gates i-a luat ceva timp să-și dea seama de implicațiile unei munci care nu se mai oprește, cum a fost și cea din primele zile „de viață” ale Microsoft, el reușit să ajungă la o concluzie cheie. Să fii un lider de succes, spune el, nu are nimic de-a face cu gestionarea constantă a banilor și a timpului.

„Răbdarea este un element cheie al succesului”, a conchis Bill Gates.

Sursa foto: Shutterstock

