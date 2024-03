Exclusiv: Șeful 5 to go anunță că vrea să extindă afacerea în Bulgaria și Moldova

Lanțul de cafenele 5 to go urmează să intre pe piețele din Bulgaria și Moldova, a declarat cofondatorul afacerii, Radu Savopol, pentru wall-street.ro. Prin noul anunț, rețeaua românească de cafenele ar urma să fie prezentă pe patru piețe din afara României.

Reţeaua de cafenele 5 to go, fondată în 2015, a ajuns la 520 de unităţi la finalul anului trecut, după ce au fost inaugurate circa 100 de localuri noi în 2023.

Afacerea se află deja pe piața din Ungaria și Franța. Radu Savopol a anunțat în 2022 că a deschis prima Master franciză din Ungaria. Proiectul presupune inaugurarea a 75 de cafenele pe teritoriul Ungariei.

Totodată, rețeaua 5 to go a deschis, pe 3 iunie 2021, primul magazin în Franța, la Paris, în cadrul unui parteneriat cu Donuterie, afacerea ce deține în acest moment 17 locații la nivel național și alte 7 în Europa (Franța, Belgia și Marea Britanie).

După ce în anul 2023 a depășit borna de 500 de cafenele deschise în România și a înregistrat o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro la final de an, grupul 5 to go targetează pentru 2024 un total de 650 de cafenele și o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro, o creștere de 25% față de 2023.

Conform planificării actuale, 5 to go va depăși numărul de 600 de cafenele, dintre care 50% în București, urmat de Brașov (30 cafenele) și Cluj (15).

Pe de altă parte, dacă în 2023 harta 5 to go număra 110 orașe cu cel puțin o cafenea deschisă, în 2024 expansiunea vizează cel puțin 40 orașe noi.

„Rezultatele obținute în ultimul trimestru al anului 2023 (...) au impulsionat planificarea pentru perioada următoare și stabilirea de obiective noi, în concordanță cu ritmul de dezvoltare pe care ne propunem să îl menținem. (...) Lucrurile avansează constant la nivel local, practic o nouă locație 5 to go se deschide în România la fiecare 2 zile lucrătoare. Totodată, ne dorim și credem că avem șanse reale de a avansa anul acesta pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafenele, în creștere de pe locul 9 unde ne situăm acum”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Sursa foto: 5 to go

