Banca Nationala a Romaniei (BNR) va interveni cu toate instrumentele de care dispune pentru a stabiliza dobanzile din piata monetara in jurul ratei de politica monetara, in prezent situate la 1,75% pe an. In schimb, cursul va fluctua mai mult in perioada urmatoare. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat schimbarea de abordare prin faptul ca, in prezent, dobanzile sunt mai importante decat cursul, avand in vedere scaderea creditului in valuta ca pondere in total sub 40%.

BNR a luat, marti, o noua decizie pentru stabilizarea dobanzilor in piata monetara dup ace, la finalul lunii septembrie, indicia de referinta din piata (ROBOR) au crescut abrupt intr-un termen foarte scurt. Astfel, corodorul de dobanzi din jurul dobanzii de politica monetara a fost ingustat la un punct procentual (cu 0,25 pp) iar astfel dobanda la facilitatea de depozit a crescut la 0,75% pe an, iar la cea de credit (Lombard) s-a redus la 2,75% pe an. O decizie similara a fost adoptata in...