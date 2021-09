Octavian Oprea, ADR: Cetățenii și notarii vor putea primi online certificatele de atestare fiscală

Cetăţenii şi notarii publici vor putea obţine online de la primării certificatele de atestare fiscală ale persoanelor fizice, fără a mai fi necesară deplasarea lor la Direcţiile de Taxe şi Impozite Locale pentru obţinerea acestor acte solicitate la realizarea tranzacţiilor imobiliare preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Octavian Oprea.

''E vorba de accesarea certificatului de atestare fiscală atât de cetăţean, dar mai ales de notarii publici, care operează tranzacţii imobiliare şi care solicitau de fiecare dată cetăţeanului acel certificat de atestare fiscală. Nu va mai fi nevoie de acest certificat de atestare fiscală, pentru că notarul îl va putea descărca în format electronic, semnat calificat de către primăria respectivă şi în acelaşi timp vom pune la dispoziţia cetăţeanului o interfaţă prin care îşi va putea descărca, la rândul lui, acest certificat de atestare fiscală, care să îi ateste că nu are datorii faţă de administraţia publică locală unde îşi are domiciliul'', a afirmat Octavian Oprea, la Smart Transformation Forum 2021, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, platforma care va permite aceste operaţiuni, dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României în cadrul sistemului naţional de interconectare, va fi funcţională într-o lună în Bucureşti, iar ulterior în toată ţara.

''Am făcut o analiză a bazelor de date şi am demarat un proiect care stă la baza transformării digitale a României. Este vorba de sistemul naţional de interconectare, acea interoperabilitate a bazelor de date, şi am început cu Direcţiile de Taxe şi Impozite Locale. Am făcut o analiză în piaţă, am văzut care e cel mai mare furnizor de servicii pentru Direcţiile de Taxe şi Impozite Locale, l-am adus la masă, în cadrul ADR am gândit acest COR, care are capacitatea de a se conecta prin API-uri la toate bazele de date. În momentul de faţă, platforma e gata, dar se află într-un proces de testare amănunţit, tocmai pentru a nu ne lovi de aceeaşi problemă de care s-au lovit alte platforme când au fost lansate, şi anume probleme de performanţă sau probleme legate de numărul mare de accesări. Estimez că în două săptămâni această platformă va fi gata - vom da live un flux cu o primărie din Bucureşti - după care, în următoarea lună, ne vom extinde la nivelul întregului Bucureşti. (...) Este un prim flux, e un flux de test, o dată ce vom finaliza proiectul-pilot îl vom extinde la nivel naţional cu fluxul de emitere a certificatului de atestare fiscală'', a precizat Octavian Oprea.

Şeful ADR a menţionat că următoarea etapă din dezvoltarea sistemului de interconectare va fi digitalizarea procesului de autorizare a vânzării de maşini.

''În urma unei analize, ne-am dat seama că cel mai solicitat serviciu public din România este înstrăinarea de autovehicule de la o persoană la alta. Şi tot pentru a rezolva această problemă şi pentru a reduce numărul de drumuri pe care cetăţeanul le efectuează la ghişeu, am hotărât ca tot prin acest sistem de interconectare să punem la dispoziţia autorităţilor competente, cum ar fi primăriile şi Direcţia de Înmatriculări, informaţii care să scutească cetăţeanul de prostul obicei de a duce copii. Informaţiile vor fi verificate în timp real. Dacă cetăţeanul îndeplineşte toate criteriile necesare pentru a-şi înstrăina autovehiculul va apărea un check verde, se va genera un certificat semnat calificat pe care instituţia îl va înmagazina şi pe care îl va putea păstra ca dovadă că cetăţeanul a îndeplinit toţi aceşti paşi'', a explicat Oprea.

El a adăugat că instituţia pe care o conduce va evalua bazele de date gestionate în prezent de ministere.

''Autoritatea pentru Digitalizarea României a luat o decizie foarte importantă până în momentul în care un minister sau altul se hotărăsc să se implice în cloud-ul guvernamental, dacă vor sau nu vor să se implice: am luat decizia să facem o analiză a bazelor de date pe care instituţiile publice le gestionează în acest moment. Ce înţelegem prin transformare digitală şi care e scopul principal? Scopul principal e să reducem numărul de drumuri pe care cetăţeanul îl face la ghişeu şi un alt scop principal e reprezentat de faptul că cetăţeanul trebuie să aibă acces, în anul 2021, la informaţie din faţa unui laptop sau a unui calculator. Am demonstrat că prin intermediul platformei Ghişeul.ro am reuşit să reducem numărul de drumuri pe care cetăţeanul îl face, inclusiv în momentul în care i se emite un paşaport. Ca şi exemplu, în procesul de emitere a paşaportului, cetăţeanul nu mai e nevoit să se ducă cu acea copie după chitanţă. Este un drum în minus, pentru că dacă îl puneam pe cetăţean să plătească prin Ghişeul.ro şi în acelaşi timp îl puneam să se ducă cu o copie după acea chitanţă, aia nu era digitalizare, aia poate fi numită digitalizarea birocraţiei'', a adăugat acesta.

