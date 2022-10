BNR majorează dobânda cheie peste așteptări. Creditul va deveni mai scump

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, de la 5,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25 la sută pe an, de la 6,50 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25 la sută, de la 4,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

Rata anuală a inflației a ajuns la 15,32 la sută în august, marginal peste nivelul prognozat, după ce în luna iulie a scăzut la 14,96 la sută, de la 15,05 la sută în iunie. Creșterea a fost antrenată aproape în totalitate de continuarea scumpirii alimentelor, inclusiv a categoriei LFO, contrabalansată totuși în mare parte de scăderea prețului combustibililor (pe fondul compensării prețului carburanților și al descreșterii cotației petrolului), precum și de efectele de bază asociate evoluției prețurilor la energie.

Activitatea economică și-a încetinit considerabil creșterea în trimestrul II, față de intervalul precedent, la 2,1 la sută, de la 5,1 la sută în trimestrul I, dar mult mai modest decât s-a anticipat. Evoluția face probabilă o creștere moderată a excedentului de cerere agregată și în acest interval, contrar așteptărilor.

Cât o să crească ratele la bancă

Creșterea dobânzii cheie nu este singura majorare la nivelul piețelor bancare din această perioadă. De la 1 octombrie, IRCC va ajunge la 4,06% pe an, conform datelor furnizate de BNR. Românii care au apelat la un credit pentru o locuință medie (valoare totală de aproximativ 120.000 de euro) o să plătească aproape 1.000 de lei în plus la rata lunară față de luna ianuarie a acestui an, când indicele luat în calcul era de 1,86%.

IRCC, Indicele în funcție de care se calculează ratele românilor cu credite în lei, s-a majorat semnificativ față de trimestrul trecut când acesta era de 2,65, marcând un avans de 53%.

Isărescu: Vremea dobânzilor mici s-a terminat

La ultima conferința pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației, guvernatorul BNR atenționa românii că vremea dobânzilor mici s-a terminat. Isărescu numește acest fenomen unul de normalizare a dobânzilor. El a adăugat că nu trebuie să le vindem iluzii românilor legate de revenirea la perioada dobânzilor mici.

Tot în cadrul conferinței Isărescu a declarat că din cauza situațiilor de criză, piețele au suprareacționat și băncile comerciale au sărit calul legat de rata ROBOR. Acesta sfătuiește băncile comerciale să asculte sfaturile băncilor centrale legat de creșterea ROBOR și să îl ajusteze în funcție de rata dobânzii de politică monetară.

La ultima ședință de politică monetară, BNR a majorat dobânda cheie la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an. Rata dobânzii de politică monetară, adică dobanda cheie, reprezintă rata dobânzii utilizată pentru principalele operaţiuni de piaţă și este o parte a Politicii Monetare a Băncii Naționale.

