Instituțiile financiare nebancare (IFN) sunt o alternativă pentru românii care au nevoie de un împrumut, dar nu se încadrează în cerințele impuse de bancă. Florin Balcan, country managerul Provident, a explicat într-un interviu wall-street.ro de ce IFN-urile nu sunt cămătari, cum s-a ajuns la această preconcepție și cum arată portretul clientului Provident.

Cu toate IFN-urile sunt reglementate de justiția din România și sunt supravegheate de BNR, românii asociază deseori acești creditori cu cămătarii. Directorul Provident România spune că acest lucru se datorează acelor instituții care nu au cele mai ortodoxe practici.

„Orice zonă financiară, ca o pădure, are uscăciunile ei. Există și cazuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum trebuie. Percepția proastă despre IFN-uri nu e neapărat corectă pentru noi, dar noi nu putem să schimbăm practicile altora, ci doar să dezvoltăm și mai mult calitatea serviciilor noastre”, a declarat Florin Balcan.

Majoritatea IFN-urilor au agenți care se ocupă de acordarea împrumuturilor la ușa clientului și care se întorc lunar pentru a colecta rata. Reprezentantul Provident dezminte faptul că agenții au un aspect menit să „emoționeze” un potențial păgubaș.

„Unul dintre stereotipurile pe care le au români e că agenții care vin să colecteze banii sunt bărbați duri cu cefe groase. Profilul agentului noastră este o doamnă drăguță de 50 de ani”, adaugă acesta.

Cum arată profilul clientului Provident: O doamnă de 51 de ani care are nevoie bani pentru medic sau reparații

Conform directorului Provident, IFN-urile se adresează persoanelor care nu ar fi fost în mod normal acceptate de bancă sau celor care nu vor să se deplaseze în fiecare lună pentru a-și plăti rata.

„Clientul Provident este o doamna de 51 de ani care are un venit mediu de 2.700 de lei și care ia un împrumut de 4.500 de lei pe 11 luni. Ea face acest împrumut pentru reparațiile casei, pentru nevoi urgente, pentru medic, pentru decese în familie sau pentru a-și ajuta copilul să meargă la școală. E o persoană care duce viața la un nivel acceptabil zi de zi, dar care atunci când are cheltuieli în plus, are nevoie de un ajutor”, adaugă Florin Balcan.

Conform Studiului realizat Novel Research și Izibiz, 86% dintre români simt că le-a fost refuzat pe nedrept un credit cel puțin o dată în viață, inclusiv din cauza statutului lor social. În același timp, 57% din populația activă are încredere că va avea un trai decent după pensionare.

„Cei care aleg IFN-urile sunt clienți care nu vor reuși să plătească regulat la bancă, astfel încât să aibă un istoric de creditare perfect. Să nu uităm că băncile se uită la un anumit apetit de risc, ele nu vor clienți care să ajungă să nu plătească așa că nu o să fie atât de deschise să le ofere credite acestor categorii de persoane”, menționează reprezentantul Provident.

De ce au IFN-urile dobânzi mai mari decât băncile

O bună parte dintre clienții Provident este formată din oameni care nu au un istoric financiar, astfel că băncile ori nu le dau credite, ori le oferă o sumă mică ce nu le-ar putea acoperi nevoile din acel moment. Reprezentantul Provident spune că IFN-urile nu o să poată concura niciodată cu băncile în ceea ce privește dobânda bancară, însă, Instituțiile financiare nebancare au avantaje care le fac mai atractive pentru unii români.

„Un client care își permite să ia un împrumut de la bancă cu 8%, o să meargă întotdeauna acolo. Pentru noi, doar costurile de finanțare, neavând depozite, este undeva la 15%, nu o să putem concura niciodată cu o bancă. În schimb, vrem să fim foarte competitivi pe calitatea serviciilor. Întotdeauna contează să obții valoare pe ceea ce plătești. Dacă te duci să-ți cumperi o apă minerală din Carrefour o să dai 2 lei, dacă mergi pe Lipscani o să dai 10. Ești aceeași persoană, e aceeași sticlă dar experiența e diferită și o valoare diferită pe care ești de acord să o plătești. Cred că același lucru e valabil și la împrumuturi”, menționează Florin Balcan.

