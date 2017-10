Este vorba despre proiectul de utilitate publica Netcity, prin care intreaga retea de cabluri supraterane a municipiului Bucuresti ar fi trebuit relocata in subteran.

Consideram ca un astfel de proiect, ce asigura furnizarea unui serviciu de utilitate publica livrat populatiei (Internet, telefonie, Cablu tv, etc) ar trebui nu doar sustinut temeinic de catre Primaria Municipiului Bucuresti, dar si inscris intr-un cadru legal, conform legislatiei nationale si directivelor europene existente.

In fapt, prin indiferenta sau complicitate, atat Primaria Municipiului Bucuresti, cat si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) refuza de o lunga bucata de vreme sa puna in legalitate proiectul mai sus mentionat. Astfel, desi Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice obliga ANCOM sa emita un aviz conform pentru mega-proiectul Netcity, institutia s-a conformat doar partial. A emis un aviz, pe care ulterior l-a descris ca fiind orientativ, incurcand si mai tare situatia. Mai mult, un nou act normativ in domeniu, si anume legea 159/2016, obliga expres atat Primaria Capitalei sa ceara avizarea unui astfel de proiect, cat si institutia de reglementare in domeniu, ANCOM, sa isi exercite de urgenta functia coercitiva si de reglementare in domeniu.

Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor considera ca cele peste 12 luni de zile in care ANCOM nu a reusit sa emita un aviz pentru respectivul proiect reprezinta nu doar un abuz, dar si o incalcare flagranta a legii. De asemenea, modul in care PMB gaseste de cuviinta sa treaca cu vederea atat legislatia in vigoare, cat si o serie de hotarari judecatoresti care o obliga sa intre in legalitate, este la fel de suspect. Apreciem ca fiecare zi in care aceste institutii refuza sa aplice legea reprezinta o favorizare directa a unor firme private, care urmaresc sa isi maximizeze profiturile, in defavoarea locuitorilor Bucurestiului.

In calitatea sa de reprezentant al companiilor din domeniu, Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor doreste sa informeze corect publicul cu privire la toate aceste abuzuri si ilegalitati. In acest sens, asociatia pune la dispozitia tuturor institutiilor de Presa scrisa, On-line, Radio sau Televiziune o serie de documente edificatoare pentru problematica evidentiata. In speranta ca impreuna putem sa oprim aceasta complicitate comisa in dauna cetatenilor orasului Bucuresti, ANISP ofera toata deschiderea celor interesati.