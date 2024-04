Dezvoltarea accelerată a diverselor tehnologii la nivel global vine cu oportunități pentru diverse țări, inclusiv România, care odată urcate în acest tren al inovației pot aduce valoare adăugată întregii societăți. Despre importanța unei transformări digitale sustenabile și dezvoltarea unor soluții AI care să genereze cu adevărat valoare adăugată, au vorbit reprezentanții HPE în cadrul unui eveniment organizat în București.

Hewlett-Packard Enterprise (HPE), unul dintre cei mai importanți jucători la nivel mondial în domeniul echipamentelor și serviciilor IT, a organizat la sfârșitul lunii ianuarie, la București, HPE Executive Summit 2024.



HPE, prezentă și în România, a anunțat la finalul anului trecut lansarea unei noi serii de produse cloud hibride și AI-native pentru dezvoltarea de soluții de învățare automată, analiză de date și stocare optimizate cu Inteligență Artificială, reunite sub umbrela HPE GreenLake.

Aceste noi soluții sunt menite să reducă barierele privind accesul companiilor, inclusiv IMM-urilor, la dezvoltarea de soluții alimentate de ultimele tehnologii.

Transformarea digitală pentru întreprinderi: ce principii ar trebui să stea la bază

Martin Moser, Vice President și Managing Director pentru East Central Europe, consideră că zona IMM-urilor poate face progrese uriașe în România în ceea ce privește transformarea digitală. El ridică o serie de aspecte care trebuie monitorizate cu atenție în acest proces.



"Trebuie să vă asigurați că transformarea digitală ajută fiecare companie să fie sigură, să aibă datele în siguranță și să își desfășoare activitatea într-un mod sustenabil și incluziv. Aceste trei lucruri trebuie să se regăsească în orice strategie. Dacă te ții de ele, ești pe drumul cel bun", spune Martin Moser.



Florian Bettges, HPE Head of Cloud Servies Category Central Europe, consideră că transformarea digitală este întotdeauna legată de "oameni, tehnologie și economie".



"Noi oferim ceea ce se poate numi un cadru de adopție extra cloud. Acesta presupune informarea companiilor despre cum pot face parte din această poveste a cloud-ului hibrid. Cum să își modernizeze compania în așa fel încât să poată face acest pas în zona soluțiilor de cloud hibrid. Oferim, de asemenea, consiliere clienților, iar primul și cel mai important lucru este să avem o discuție deschisă. Să discutăm despre direcția în care compania vrea să ajungă și cum noi, HPE, îi putem ajuta să își atingă obiectivele", spune Florian Bettges, HPE Head of Cloud Services Category Central Europe.

Transformarea digitală trebuie să fie gândită cu atenție și aplicată cu instrumentele potrivite.



"Aveți nevoie de o platformă în care să introduceți date, să le stocați, o platformă care să proceseze aceste date și să le dea sens, iar datele să fie securizate. Pentru fiecare IMM în parte, abordarea trebuie să fie diferită", spune Martin Moser.



Iveta Lohovska, HPE Chief Technologist for AI, Data and Supercomputing, subliniază în cadrul discuției un aspect important care contribuie la potențialul ridicat al României de a conduce în cursa transformării digitale: din punct de vedere cultural, România este foarte deschisă la schimbare, spune specialistul.

Cursa inteligenței artificiale: de ce România are potențialul de a se număra printre țările fruntașe în dezvoltarea noilor tehnologii

Inteligența artificială este un subiect din ce în ce mai popular la nivel global, datorită ultimelor apariții în domeniul inteligenței artificiale generative.



"Când vorbim despre Inteligența Artificială, România se află într-o poziție foarte bună în ceea ce privește dezvoltarea acestei tehnologii. Spun acest lucru pentru că România are matematicieni foarte buni, țara se află în primele 3 națiuni din lume în ceea ce privește competițiile de matematică", adaugă Lohovska (FOTO), subliniind rolul extrem de important pe care îl au matematicienii în dezvoltarea Inteligenței Artificiale.





În toată această cursă de dezvoltare a soluțiilor de Inteligență Artificială, procesul trebuie să se facă într-un mod sustenabil, având în vedere cantitatea mare de energie pe care o consumă astfel de procese.



La jumătatea anului trecut, HPE a lansat soluția HPE GreenLake pentru modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) pe piața Cloud AI, care permite companiilor să antreneze și să implementeze în mod privat soluții de mare amploare bazate pe inteligență artificială folosind o platformă de supercalculatoare sustenabilă care combină capacitățile software și hardware ale HPE.



"Avem în cadrul HPE ceea ce numim inteligență artificială sustenabilă. Aceasta are în vedere optimizarea tuturor aspectelor din domeniul IT. De la hardware la algoritmi. Se uită la ce fel de algoritmi sunt folosiți, ce fel de limbaje sunt folosite. Totul pentru ca întregul proces să fie cât mai sustenabil posibil (...) Trebuie să vezi dacă dezvoltarea unei soluții de inteligență artificială face mai mult rău decât bine. Trebuie să încercăm să nu o folosim doar pentru marketing, juridic sau resurse umane, ci să folosim această tehnologie puternică pentru situații și proiecte care ajută oamenii să se dezvolte. Mă refer în special la domeniul sănătății, la știință, la reducerea sărăciei, a foametei sau la accesul inegal la internet. La HPE, cele mai multe dintre proiecte sunt concentrate în această direcție", spune Iveta Lohovska.

Despre modul în care HPE răspunde nevoilor companiilor din România prin localizarea strategiei globale a lumii IT Enterprise, am stat de vorbă cu domnul Alexandru Vîlcu - Data Solutions and Compute Country Lead.



În era incertitudinii de astăzi, auzim preocupări constante din partea companiilor cu privire la necesitatea de a face față ritmului rapid al schimbărilor economice și legislative, de a se adapta la nevoile în continuă schimbare ale clienților, de a-și crește competitivitatea și de a urmări obiectivele de sustenabilitate și responsabilitate socială. În timp ce obiectivele organizațiilor par să se învârtă în jurul unor obiective comune, fiecare companie se află în puncte mai mult sau mai puțin avansate pe drumul către atingerea acestora. Chiar și distanța până la "capătul drumului", adică importanța acestor obiective, variază de la o companie la alta. În sprijinul acestora, HPE a dezvoltat o strategie de parteneriat prin care, cu ajutorul unor soluții globale unice și al unor parteneri locali, poate ghida companiile care doresc să construiască o strategie de inteligență artificială, să își reducă amprenta de carbon, să își sporească competitivitatea sau să își sporească eficiența, aderând la modelele de lucru impuse de principiile economiei circulare.



De exemplu, s-a constatat că unul dintre motivele succesului companiilor moderne este adoptarea unei strategii de creștere în jurul datelor informaționale pe care le deține o companie. Ce s-ar întâmpla dacă o companie ar putea decide în ce oraș ar fi cel mai bine să deschidă o nouă locație sau dacă o anumită idee de dezvoltare a unui nou produs ar fi un succes de piață? În cadrul conceptului "Data First Strategy", HPE pune la dispoziția companiilor produsele și serviciile necesare pentru a extrage informații relevante pentru luarea deciziilor, pentru a procesa, stoca, distribui și proteja și securiza datele, indiferent de cantitatea, distribuția geografică sau tipul acestora. În practică, puterea companiilor de a lua decizii rapide, asistate de inteligența artificială, bazate pe date exacte și complete, determină o creștere competitivă la un nivel care nu ar fi putut fi anticipat în urmă cu 5 ani.

Julie Da Silva, HPE Global Accounts Asset Upcycling Services, subliniază că durabilitatea și inovarea merg mână în mână.



"În prezent, orice investitor se va uita la cât de sustenabile sunt companiile în care investește. Există o mulțime de parametri de urmărit care pot ușura viața investitorilor. Prin urmare, inovarea și sustenabilitatea nu sunt în contradicție. De fapt, o mulțime de inovații vor avea loc în domeniul sustenabilității", adaugă reprezentantul HPE.



Specialistul atrage atenția asupra unei concepții greșite comune despre sustenabilitate, și anume că utilizarea activelor cât mai mult timp posibil este mai sustenabilă decât schimbarea acestora la fiecare 4-5 ani.



"S-ar putea crede că acest lucru are sens. Dar ideea este că păstrarea activelor pentru prea mult timp te pune într-o situație în care energia consumată în raport cu capacitățile de calcul nu arată prea bine. Folosirea unor tehnologii mai noi vă ajută să aveți emisii de carbon mai mici. Trebuie să faci o analiză la nivelul fiecărui client în parte, să te uiți la toate aspectele tehnologiei pe care o folosesc și la rezultatele pe care le obțin. La HPE, avem soluții precum HPE GreenLake, care pot avea un impact uriaș asupra modului în care este utilizată tehnologia", adaugă Julie Da Silva.



Când vine vorba de furnizarea de soluții de top în industrie, HPE este lider în materie de inovație prin gestionarea ușor de utilizat, oriunde în lume, a rapoartelor privind amprenta de carbon a infrastructurii de calcul HPE, prezentate pe cele mai sigure servere Proliant de până acum - aflate acum la a 11-a generație - care utilizează cea mai bună tehnologie Intel. Cu peste 40 de ani de parteneriat, HPE și Intel oferă cel mai bun raport de performanță și consolidare, care vă ajută să economisiți energie, bani, spațiu, timp și să reduceți riscurile asociate securității cibernetice, a declarat Florin Andrieș, HPE Servers Category Manager.

Sursa foto: HPE

