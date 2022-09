Un general povestește despre marele atuu al „actorașului” Zelenski pe care îl are în fața lui Putin

Ryan, absolvent al Facultății de Studii Internaționale Avansate a Universității John Hopkins și al Colegiului de Comandă și Stat Major al Corpului Marin din SUA, face o comparație între președinții celor două țări aflate în război, subliniind calitățile de conducere demonstrate de Zelenski prin vizitele sale la soldații de pe frontul ucrainean, în contextul recuceririi regiunii Harkov, scrie romania.postsen.com.

Generalul-maior australian spune că vizitele președintelui ucrainean au mai multe obiective, unul dintre cele mai importante fiind interacțiunea cu proprii soldați pentru a-și face o idee despre moralul și capacitățile acestora.

„Desigur, poți vedea din rapoarte implicarea sa, dar nimic nu se compară cu momentul în care mergi pe teren cu un astfel de lider, alături de soldați care luptă în prima linie”, a spus Ryan într-o serie de postări pe pagina sa de Twitter.

El spune că un alt motiv pentru vizitele lui Volodimir Zelenski pe front este acela de a vorbi direct soldaților, de a le arăta că sacrificiul lor este recunoscut la cele mai înalte niveluri de putere și de a le aminti obiectivul pentru care fac sacrificii.

„Conducerea este cel mai important lucru pe care îl poate oferi un lider”, subliniază ofițerul australian, întărindu-și argumentul cu un citat din Dwight Eisenhower, fostul comandant suprem al forțelor aliate din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a devenit apoi președinte al SUA:

„Credința într-o cauză de bază este la fel este la fel de importantă pentru succesul în război precum spiritul sau disciplina induse sau produse de comanda sau acțiunile liderilor”.

Ryan afirmă apoi un al treilea motiv pentru vizitele lui Zelenski pe front: să arate că are încredere în armata țării sale.

„El arată că îi place să-și pună viața în mâinile armatei – este un exercițiu strategic important de construire a încrederii între politicieni și liderii militari”, explică el.

