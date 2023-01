În acest context, notează publicația Wall Street Journal, Germania ar putea cofinanța retehnologizarea unei fabrici de armament din România de pe vremea comunismului, aceasta urmând să producă, în urma investiției, atât muniție la standarde NATO cât și muniție compatibilă cu armamentul de fabricație sovietică pe care Ucraina, parțial, încă îl folosește.

Informația vine în contextul în care, mai transmite publicația citată, ucrainenii folosesc aproximativ 6000 de proiectile de artilerie pe zi și aproximativ 40.000 de proiectile de artilerie de calibru 155 - la standarde NATO - pe lună, în vreme ce întreaga capacitate de producție europeană a muniției de acest tip este de 300.000 de unități pe an.

"Chiar dacă războiul din Ucraina s-ar opri peste noapte, Europei i-ar fi necesari 15 ani pentru a-și reface stocurile la actuala rată de producție", a declarat șeful unei fabrici de armament din Cehia, fabrică care de altfel produce 30% din totalul de muniție de acest din Europa, mai spune sursa citată.

🇩🇪 GER will co-finance the expansion of a Communist-era factory in ROU 🇷🇴 to produce NATO- and USSR-standard shells for 🇺🇦 (source: The Wall Street Journal reports, citing German and Romanian officials)https://t.co/2zgpZeQ3Uo— Radu Albu Comănescu (@raalcom) January 2, 2023