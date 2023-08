Musk o dă la-ntors, nu pare să mai vrea lupta cu Zuckerberg. Șeful Meta: Musk nu e serios. E timpul să mergem mai departe

"Elon nu confirmă nicio dată, după aia spune că are nevoie de nu știu ce operație și acum a zis că vrea să facă antrenamente la mine în curtea din spate", a arătat Zuckerberg, conform CNN.

Aceasta a adăugat apoi faptul că dacă șeful Twitter devine vreodată serios cu privire la vreo dată de desfășurare și un eveniment oficial, atunci știe cum să-l găsească.

"Mă voi concentra să concurez cu oameni care iau sportul în serios", a mai spus șeful Meta.

Mark Zuckerberg says Elon Musk “Isn’t Serious” about Fight & “It’s Time To Move On” pic.twitter.com/Scd61XJqs6— Daily Loud (@DailyLoud) August 14, 2023