În urmă cu 4 ani, Cristina Dumitru (foto) a decis să diminueze cantitatea de carbohidrați din dieta sa zilnică pentru a mai scapa de câteva kilograme. Și-a setat o paletă de alimente permise, dar printre acestea nu se aflau dulciurile pentru că acestea conțin foarte mulți carbohidrați. Însă, după o vreme, a simțit nevoia să mănânce ceva dulce, în special un tort gustos cu ciocolată. Atunci a început să caute persoane sau cofetării care să facă deserturi low carb (fără zahăr sau făină albă). A trimis un mesaj unei astfel de cofetării, mesaj la care nu i s-a răspuns niciodată. Dar nu s-a lăsat: a încercat să își facă chiar ea un tort.

“Pe vremea aceea, bucătăria era pentru mine doar locul unde intram să mănânc ceea ce era deja gătit. Dar m-am uitat la rețete pe internet și am făcut o simulare de tort low carb. Din păcate, doar asta a ieșit, o simulare de tort”, își amintește, zâmbind, Cristina Dumitru, Owner & Recipe Developer Celesteria Low Carb.

Dar nici acest eșec culinar nu a descurajat-o pe Cristina ci, din contră, a motivat-o și mai tare, așa că a început să meargă la cursuri de cofetărie și patiserie. Iar după câteva cursuri și masterclass-uri și-a dat seama că este pasionată ireversibil de cofetăria modernă, în special de cea franțuzeacă.

Dar, deși învățase să facă niște deserturi low carb, Cristina, pe atunci o corporatistă în plină ascensiune, nu se gândea să facă din asta un business, ci gătea dulciuri sănătoase pentru ea și soțul ei care începuse, la rându-i, programul de nutriție Body Engineering.

“Înainte de Crăciunul din 2018 am experimentat o rețetă de cozonac low carb, care mi-a ieșit foarte bine. Soțul meu, fără să știu, l-a dus celor din programul Body Engineering. Le-a plăcut foarte mult și au început să dea comenzi, așa că a trebuit să onorez vreo 90 de cozonaci pentru sărbători, doar cu ustensilele pe care le aveam atunci în bucătărie, nimic profesionist”, spune Cristina Dumitru.

Acela a fost și primul moment când s-a gândit că ar putea transforma această nouă pasiune într-o afacere, deși recunoaște că nu are nici în prezent "stofă" și pragmatism de antreprenor.

“În vara lui 2019 am renunțat la job-ul din corporație și, spre final de an, mi-am făcut o firmă. Mi-am deschis laboratorul și m-am apucat de treabă la început de 2020, iar timp de 6 luni am lucrat singură, până la burnout. În vara lui 2020 mi-am luat prima angajată, în octombrie pe cea de-a doua și acum am în probe a treia fată. Toate cele trei angajate sunt fără experiență pentru că mi-am propus să formez oamenii cu care lucrez”, explică antreprenoarea, care se duce în continuare la cât mai multe cursuri, susținute de chefi de renume internațional.

Investiția inițială s-a ridicat la 25.000 de euro și a constat în echipamente și ustensile profesionale, dar și în chiria laboratorului și ajustarea spațiului la normele impuse de DSV.

Ce sunt produsele Celesteria low carb

Deserturile Celesteria Low Carb sunt produse fără zahăr, fără făină albă și fără îndulcitori sintetici, fiind recomandate inclusiv persoanelor care suferă de diabet și celor care au adoptat un stil alimentar bazat pe cât mai puțini carbohidrați.

“La realizarea produselor noastre folosim exclusiv ingrediente naturale, înlocuim făina albă cu alternative cu conținut mic de carbohidrați (pudră de migdale, de alune sau de fistic ), iar zahărul este înlocuit cu îndulcitori naturali cu indice glicemic foarte scăzut – eritritol, cu indice glicemic zero și extract de mesteacăn cu indice glicemic 7, în condițiile în care zahărul are un indice glicemic de 65”, explică Cristina.

Momentan Celesteria are o gamă de circa 20 de produse, în principal eclere, prăjituri cu ciocolată și fructe, pască și două tipuri de cozonaci (pe care le face doar de câteva ori pe an, în preajma sărbătorilor) și torturi. Prețul unei prăjituri este cuprins între 20 și 25 de lei, iar cozonacul costă 100 de lei.

Clienții Cristinei sunt, în principal, mici antreprenori sau oameni din corporații, care vin să își ridice comanda după program. Valoarea bonului mediu este de peste 200 de lei, iar cele mai vândute produse sunt eclerele și prăjiturile cu ciocolată.

Anul trecut am avut o cifra de afaceri de 50.000 de euro, iar pentru acest an estimăm că vom ajunge la încasări de 120.000 de euro. - Cristina Dumitru, Celesteria -

Visul unei cofetării cu aer franțuzesc

În prezent, produsele Celesteria sunt disponibile numai prin comandă prealabilă (24 de ore pentru prăjituri și 2-3 zile pentru torturi) și ridicare de la laboratorul din zona Bucureștii Noi, pe care ar dori să îl relocheze într-o zona mai centrală.

“Am cochetat la un moment dat cu ideea de a livra printr-o platformă, însă problema a fost comisionul foarte mare – 35% din prețul produsului, plus o taxă fixă lunară. Acest lucru ar fi însemnat să creștem prețul produselor, ori produsele noastre nu sunt ieftine din start, având în vedere ingredientele pe care le folosim”, explică tânăra antreprenoare. Dacă livrarea nu mai reprezintă o opțiune pentru ea, magazinul este visul Cristinei.

Îmi doresc un magazin super cochet, cu vitrine strălucitoare ca la Paris. - Cristina Dumitru, Celesteria -

Dar până la magazin, Cristina se concentrează acum pe Sărbătorile de Paște pentru care are de făcut circa 500 de cozonaci low carb.

