Avand in vedere cotatiile actuale de pe Bursa de Valori Bucuresti, actiunile Electrica detinute de catre Dedeman valoreaza 256,6 mil. lei. Retailerul de bricolaj controlat de fratii Dragos si Adrian Paval detinea anterior 4,8% din titlurile Electrica, pachetul marindu-se in urma unor tranzactii realizate saptamana aceasta si la finalul saptamanii trecute.

Actiunile Electrica au scazut anul acesta cu 2,2%, in conditiile in care evolutia de ansamblu a Bursei de Valori Bucuresti a fost una pozitiva.

Electrica a realizat in primul semestru din acest an un profit net de 8,16 milioane lei, in scadere cu 97% comparativ cu perioada similara din 2016. Grupul Electrica a distribuit aproximativ 9 TWh, in perioada ianuarie - iunie 2017 (o crestere de 4% fata de S1 2016) catre aproximativ 3,69 milioane utilizatori.