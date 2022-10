Încrederea românilor în Dacian Cioloș a scăzut de la 25 de procente la sub 10%, aspect care s-a resimțit atât pentru fostul ministru tehnocrat, cât și pentru USR, formațiunea din care a ales să se retragă în februarie 2022.

„Cred că pentru el a fost o greşeală catastrofală. M-am uitat pe sondaje, că avem şi noi sondaje făcute, s-a prăbuşit ca încredere în sondaje, s-a prăbuşit pentru că încrederea în Dacian Cioloş era legată strâns de încrederea în USR. Era la 25, acum a picat mult sub 10% pentru că publicul USR nu înţelege,. Dom-le, dar de ce vă certaţi, ce aveţi şi de ce pleci din USR?”, a declarat Cristian Ghinea la Prima TV, potrivit G4Media.

Cristian Ghinea a admis însă și faptul că REPER ar putea „rupe” din voturile USR, dar se arată convins de faptul că formațiunea lui Dacian Cioloș nu va putea intra în Parlament.

Citește și Interviu wall-street.ro - Ionuț Moșteanu, USR: Dacian Cioloș a fost o dezamăgire. A vrut toată puterea și n-a dobândit-o

Când se spune că s-a rupt USR-ul nu e chiar aşa, pentru că de fapt USR s-a unit cu PLUS şi când Dacian a plecat din USR a luat cu el mai puţini membri PLUS şi mai puţin chiar parlamentari foşti din PLUS decât au rămas, adică de fapt s-a rupt fostul Plus. Mai puţin de jumătate au plecat, din grupul parlamentar. Asta arată că Dacian nu a reuşit să convingă nici măcar foştii parlamentari PLUS să-l urmeze, eşecul este acolo, nu este la noi.

Cristian Ghinea, coordonator Departamentul de politici publice USR